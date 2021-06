Presentaré reformas constitucionales si hacen falta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aunque Morena y aliados no tenga mayoría calificada en la Cámara de Diputados, él presentará iniciativas de reformas constitucionales si hacen falta y deslizó que una podría ser para “fortalecer” la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Si son necesarias (las iniciativas), las voy a presentar, aunque no pasen, las rechacen. Tenemos que resolver le problema de la falta de apoyo a la CFE, porque con la reforma energética se apostó en destruir a la CFE y tenemos que cuidar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz y para eso se requiere una reforma constitucional”, dijo.

En su conferencia “mañanera”, el mandatario acusó que la reforma energética aprobada en el sexenio anterior le da privilegios a los particulares, quienes –aseguró– pagan menos en el consumo de electricidad.

“Paga menos una corporación empresarias financiera, comercial que lo que paga, proporcionalmente, un usuario, una familia de clase popular o clase media”, condenó.

López Obrador enfatizó que si los legisladores de oposición rechazan sus iniciativas, quedará de manifiesto que no son representantes populares, sino “representantes de intereses creados”.

“Pero es interesante presentar la iniciativa, que el pueblo se entere. Tengo el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz en todo el sexenio, pero necesito que la CFE se fortalezca y para eso, que no tenga que enfrentar una competencia desleal, porque se le da preferencias a las empresas particulares, sobre todo a las extranjeras”, advirtió.

