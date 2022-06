¡Renuncio!

Incertidumbre sobre el futuro, exigencias de adaptabilidad a una nueva realidad, epidemia mundial, altísimas cargas de trabajo… Súmale a esto la rutina de la mujer multifacética, los malabares diarios entre la organización de la casa, hijos, pareja, trabajo. Tenemos que estar atentas, siempre disponibles, y ser capaces de resolver varios temas complejos y buscar alternativas, soluciones y ¡TODO AL MISMO TIEMPO Y DE VOLADA!

Hace unos días pregunté en mis redes sociales de qué se sentían agotadas, y me shockeó muchísimo encontrarme con respuestas como: “estoy harta de tanta presión social y del trabajo” o “de no sentirme valorada”, incluso algunas que se sienten hartas de su vida actual.

Miles de personas en México y en el mundo en los últimos años renuncian a su trabajo porque su salud emocional se está viendo sumamente afectada por el estrés laboral, haciendo que las empresas pierdan talento. Hoy existe mucha mayor conciencia de la importancia de la salud mental y se ha vuelto un tema fundamental para las áreas de recursos humanos.

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), en septiembre del 2021, cerca de 4,4 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos. Esta cifra era la más alta de todos los tiempos, hasta que en noviembre se superó el récord con 4,5 millones de solicitudes de terminación.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Una vez más, la presión, el burnout, las jornadas laborales sin final, la aversión al regreso presencial, la búsqueda de otras metas–intensificada por la pandemia, entre otros factores–llevaron al colectivo a reconsiderar sus proyectos personales y profesionales, y, sobre todo, a reordenar sus prioridades.

Según Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, es importante que la gente entienda que los despidos no significan una ola de desempleo. En entrevista con la revista Time, el ejecutivo aclaró que en 2021 hubo un aumento del 54% en usuarios que cambiaron de trabajo o de área de actividad en la red social, comparado con el 2020.

Es sumamente importante que las empresas revisen algunos puntos de su cultura organizacional, sobre todo para que no se produzca un efecto rebaño, pues un despido podría llevar a otros. Las empresas deben abrirse a nuestros programas de acompañamiento y entender que los profesionales “cada vez están menos preocupados por una carrera formal y más decididos a conciliar el trabajo con la vida personal, a tener calidad de vida y a poder trabajar desde sus casas en cualquier parte del mundo.

Existen movimientos en redes sociales que son dignos de poner atención, sobre todo para las empresas. Un claro ejemplo es el de #QuitMyJob en TikTok que ya cuenta con más de 200 millones de reproducciones y sigue creciendo. Esto indica una clara tendencia.

Piénsalo, en lo que va del año, ¿cuántas veces te has sentido agotada, desmotivada, insatisfecha con lo qué haces y sin poder “apagar” tu cabeza llena de pensamientos ansiosos y negativos?

¡Tenemos que parar! Pero, ¿cómo enfrentar esto?, ¿qué hacemos para sentirnos más satisfechas?

El primer paso es determinar cuál es tu propósito de vida. Bertrand Russel, el gran filósofo y escritor británico, no lo pudo haber dicho mejor: “Vivir como uno desea; sólo eso merece llamarse éxito”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

Mientras más satisfacción obtengamos en cada una de las áreas de nuestra vida (personal, profesional, relaciones), más felices y productivas nos sentimos. Ser la Directora General de una empresa exitosa con un salario altísimo, no garantiza ni nuestro bienestar, ni nuestra felicidad, si las otras áreas de la vida no nos dan satisfacción.

Después de muchos años de dirigir empresas, tomé la decisión de retirarme temporalmente de la vida profesional para buscar el tan deseado balance de vida. Contrario a lo que pensaba, no fue ni una decisión ni una transición fácil. Fue un parteaguas bastante doloroso al principio, porque, por un lado me pude dar el lujo de renunciar a mi trabajo, y por otro me sentía perdida; no tenía un ingreso propio y tampoco una claridad de lo que quería hacer. Pero resultó que dentro de mi proceso de búsqueda, encontré la metodología del coaching, y me di cuenta de que es una herramienta poderosísima para tener encontrar tu camino y entendí que mi mayor desafío era diseñar mi plan de vida de acuerdo a mis prioridades. Gracias a eso me di cuenta que sí era posible rediseñar mi vida.

¿El balance entre el trabajo y la vida personal es un sueño imposible?

Sí, el balance PERFECTO es imposible. La perfección no existe. Siempre tenemos que escoger y dar prioridad a algunas cosas. Por eso es tan importante tener trazado un plan de acción para nuestra vida personal, similar al que utilizamos para lograr nuestros objetivos profesionales. Tener una agenda semanal para la parte no profesional de nuestra vida debe ser tan importante como nuestra agenda corporativa.

Pregúntate:

¿Qué me gustaría hacer para tener una vida más satisfactoria?

¿Tengo los mismos valores que la empresa en la que trabajo?

¿Qué me limita para lograr la calidad de vida que quieres?

No eres la víctima de tu vida, eres el resultado de tus propias decisiones (aunque hayan sido inconscientes). La buena noticia es que a partir de mañana puedes empezar a direccionarlas a otros miles de caminos que te llevarán a sentirte más realizada en el ámbito personal y/o profesional. Confía en tus capacidades y planea estratégicamente los cambios que marcaran toda la diferencia. Y te garantizo que los pensamientos negativos con respecto a tu trabajo desaparecerán.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Linkedin: Ana Pazos Life Coach

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.