‘García Luna tenía jefes panistas’; AMLO sugiere al PAN indagar a Fox y Calderón

Aunque Genaro García Luna no fuera militante del Partido Acción Nacional (PAN), sus jefes, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, sí eran panistas, por lo que dicho partido debería exigir una explicación a los exmandatarios y a su vez una investigación a fondo para conocer su relación con el exsecretario de Seguridad Pública, señaló Andrés Manuel López Obrador este viernes.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de la República afirmó que el Ejecutivo federal debe responder por los colaboradores a quienes designa en diversas aéreas del gobierno como la de seguridad pública.

“Celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse los dirigentes del PAN; si es militante o no García Luna eso no es lo fundamental, lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar a la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que si era militante del PAN o sólo que ya no sea Fox militante del PAN.

“Y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón y de acuerdo a la Constitución, las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios, depende el presidente, y Calderón también llegó al gobierno impulsado por el PAN, pero entiendo que es una situación difícil para ellos y que también es una oportunidad”, consideró.

-¿Es posible que el PAN se desmarcarque?

-No se puede, cómo, tendrían que pedir la investigación a fondo y que se profundice y pedir a García Luna que informe como era su relación con Fox y Calderón, sostuvo el mandatario federal.

Lee: García Luna nunca fue militante del PAN: Marko Cortés

Ayer, después de más un mes de silencio desde que comenzó el juicio y se le dictó sentencia de culpabilidad a García Luna, el PAN señaló que el exfuncionario nunca formó parte de su militancia.

El presidente del PAN, Marko Cortés, comentó que de forma “tramposa y perversa”, Morena busca identificar al exsecretario de Seguridad Pública con los panistas, por lo que reiteró que García Luna nunca estuvo en las filas de su partido.

Al respecto, el tabasqueño sugirió al exfuncionario acogerse como testigo protegido en Estados Unidos y señale con quienes trabajo en el gobierno federal al servicio de las bandas del narcotráfico.

“Todavía hay tiempo para que García Luna actúe como testigo protegido, no sólo porque puede lograr que le disminuyan el tiempo de estancia en la cárcel sino su contribución para sanear la vida pública de México”, dijo López Obrador.

García Luna, de 54 años de edad, fue acusado de 5 delitos: participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad, conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

