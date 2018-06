Revancha entre ‘Canelo’ y Golovkin será el 15 de septiembre

La pelea de revancha entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se llevará a cabo el 15 de septiembre, después de haber sido suspendida por problemas de dopaje por parte del boxeador mexicano.

Oscar de la Hoya, promotor de boxeo, anunció en su cuenta oficial de Twitter, que el combate de revancha sí se realizará en septiembre.

“Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2”, escribió De la Hoya.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) June 13, 2018