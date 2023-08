Revelan que TikTok ha mostrado anuncios de propaganda china a millones en toda Europa

TikTok ha mostrado una avalancha de anuncios de los medios de propaganda estatales chinos a millones de europeos en los últimos meses, según una nueva biblioteca de anuncios publicada por la compañía el 20 de julio. Las promociones abarcan temas que van desde la defensa de los confinamientos por el Covid-19 en China hasta los gatos adorables que juegan en la Gran Muralla China y los esfuerzos para promover la región de Xinjiang del país, donde se ha perseguido y detenido a más de un millón de uigures, en su mayoría musulmanes, como un destino turístico espectacular.

Un análisis de la biblioteca de anuncios realizado por Forbes mostró que, a partir del miércoles 26 de julio, más de 1,000 anuncios de medios estatales chinos como People’s Daily y CGTN se han publicado en TikTok desde octubre de 2022. Se han enseñado a millones de usuarios en todo el mundo. Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Reino Unido. La biblioteca de anuncios aún no muestra datos sobre anuncios presentados a usuarios en los Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países fuera de Europa.

Gran parte del contenido anunciado por los medios estatales de China en TikTok se centró en temas de conversación frecuentes de sus medios impresos, de radio y televisión que promocionan la economía, la tecnología y el patrimonio cultural de China. Las referencias a Xinjiang, donde el gobierno de Estados Unidos (EU) calificó la campaña de represión masiva, encarcelamiento y “reeducación” del gobierno chino como un genocidio, aparecieron en 92 de los 124 anuncios promovidos por una cuenta de los medios estatales.

Un anuncio, mostrado en marzo, fue pagado por China News International y mostraba a un hombre haciendo un baile tradicional bajo el título “¡Xinjiang es un buen lugar!” Otro video muestra a un presentador de CGTN visitando una escuela primaria en Xinjiang. La escuela visitada por el anfitrión estaba ubicada en el condado de Pishan en Xinjiang, donde el Instituto Australiano de Política Estratégica ha rastreado la construcción de seis centros de detención. Los anuncios también promocionan recorridos por la región y la cultura de su población mayoritariamente musulmana uigur.

Otros anuncios parecen ser más abiertamente políticos en tema y tono: un anuncio, que se mostró en diciembre, presentaba a un académico que criticaba la resistencia de EU y Europa al proyecto de desarrollo internacional chino, la Iniciativa Belt & Road. Otro anuncio mostraba un video de un vlogger que acusó a los medios occidentales de mentir sobre los abusos de los derechos humanos por parte del gobierno chino. Según la biblioteca de anuncios, se estaba ejecutando en TikTok la semana pasada.

Una página de preguntas frecuentes para la nueva biblioteca de anuncios dice: “TikTok no muestra anuncios políticos o electorales en la plataforma. Por lo tanto, no podrá encontrar anuncios de naturaleza política en la Biblioteca de contenido comercial”. Las políticas publicitarias de TikTok prohíben la publicidad sobre temas sociales, elecciones y política, aunque señalan que “las entidades gubernamentales pueden ser elegibles para anunciarse si trabajan con un representante de ventas de TikTok”.

El portavoz de TikTok, Jamie Favazza, no respondió a las preguntas sobre si los anuncios que critican las respuestas de los gobiernos occidentales a la iniciativa Belt & Road de China, defienden las políticas de China contra el Covid-19 y promueven el turismo en Xinjiang estaban permitidos bajo la política de no anuncios políticos de TikTok.

ILUSTRACIÓN DE FERNANDO CAPETO PARA FORBES; FOTO POR IMAGE SOURCE/VCG/GETTY IMAGES

Cuando se le preguntó si People’s Daily, Global Times y otros medios estatales chinos estaban trabajando con un representante de ventas, Favazza dijo que la compañía no consideraba que los medios controlados por el estado fueran agencias gubernamentales, por lo que sus reglas sobre el gobierno, los políticos y los partidos políticos no se aplicaban. Señaló que los anuncios parecían comprarse principalmente a través de agencias. Las agencias de medios estatales no respondieron a una solicitud de comentarios.

La biblioteca de anuncios de TikTok no revela cuánto pagaron los medios estatales chinos para publicar estos anuncios en su plataforma. Los anuncios varían en distribución, mientras que la biblioteca de anuncios muestra que algunos han sido vistos por cientos de miles de usuarios, otros han sido vistos por menos de mil usuarios en Europa.

TikTok, como Meta y Google, etiqueta las cuentas administradas por medios estatales para que los usuarios puedan ver que un gobierno ha producido el contenido que publican. Sin embargo, Favazza dijo que TikTok todavía está trabajando para expandir su sistema de etiquetado para cubrir anuncios. En respuesta a las preguntas de Forbes sobre los anuncios de la cuenta @GlamourChina (“¡Viaja con el panda Huanhuan para ver y explorar el lado glamoroso de China!”), la compañía agregó una etiqueta de medios controlados por el estado de China.

TikTok enfrenta numerosas investigaciones gubernamentales en Europa y en el extranjero sobre sus vínculos con el estado chino. Las oficinas gubernamentales en la UE, el Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y Noruega, entre otros, prohibieron TikTok en los dispositivos gubernamentales por la preocupación de que la aplicación, propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance, podría usarse para exfiltrar información sensible del gobierno a China. En diciembre, la empresa reconoció que había usado TikTok para vigilar a reporteros en EU y el Reino Unido, para tratar de identificar sus fuentes. El personal de ByteDance en China todavía tiene acceso a los datos de los usuarios europeos de TikTok hoy, aunque la compañía anunció planes para restringir ese acceso en algún momento en el futuro. (Nota de la redacción: en una vida anterior, Emily Baker-White, coautora de esta historia, ocupó cargos políticos en Facebook y Spotify).

Una de las principales preocupaciones de los reguladores sobre TikTok es el temor de que el gobierno chino pueda utilizarlo para distorsionar el discurso cívico en las naciones democráticas. Los editores de medios estatales chinos tienen una larga historia de uso de publicidad en las redes sociales para impulsar narrativas a favor de China en Occidente, y las bibliotecas de anuncios de Meta y Google muestran que ambas plataformas continúan promoviendo narrativas a favor de China a través de la publicidad.

En 2021, los empleados de Meta expresaron su preocupación por los anuncios de los medios estatales chinos en Facebook que mostraban a musulmanes felices en Xinjiang, pero la empresa decidió que los anuncios no violaban la política de la empresa. Sin embargo, a diferencia de Meta y Google, TikTok ha decidido prohibir la publicidad sobre política, temas sociales o elecciones en su plataforma.

Tanto Meta como Google etiquetan el contenido publicado por los medios estatales y, en enero, TikTok anunció que se uniría a ellos para hacerlo. (Twitter anteriormente etiquetaba las publicaciones de los medios de comunicación estatales, pero descontinuó las etiquetas bajo Elon Musk).

Aún así, el lanzamiento de la política de TikTok fue difícil: no etiquetó la cuenta @NewsTokss, que es operada por el puesto avanzado de China con sede en Washington D.C. Central Television, hasta que fue señalado por Forbes.

Vale decir que Forbes informó anteriormente que las cuentas de la Televisión Central de China publicaron videos que atacaban a políticos y temas específicos de EU, antes de las elecciones de mitad de período.

Cuando TikTok anunció su biblioteca de anuncios, algunos defensores de la transparencia presentaron el anuncio como evidencia de la regulación en el trabajo.

Según la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, las grandes plataformas como TikTok ahora deberán mantener bases de datos de anuncios en las que se puedan realizar búsquedas.

El anuncio de TikTok dijo que la compañía tiene la intención de expandir la biblioteca más allá de Europa, pero no ofreció detalles sobre cuándo y para qué países planea hacerlo.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

