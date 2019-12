Revuelo por foto de Greta Thunberg sentada en el piso de un tren alemán

DW.- La activista climática adolescente Greta Thunberg regresó a su Suecia natal sin asiento este sábado, tuiteando una foto de sí misma sentada en el piso de un tren de la Deutsche Bahn mientras pasaba por Alemania.

“Viajando en trenes llenos a través de Alemania. ¡Y finalmente estoy de camino a casa!”, Thunberg escribió en su camino de Fráncfort a Hamburgo. La joven de 16 años, que no vuela por razones ambientales, regresaba a casa después de más de cuatro meses de viaje por tierra y mar.

La imagen generó inmediatamente muchos comentarios en línea sobre el rendimiento de los ferrocarriles alemanes. “Bienvenida a Alemania, el transporte público aquí es un caos”, escribió un usuario de Twitter. “Una verdadera experiencia deutsche bahn“, dijo otro.

Deutsche Bahn, que solía ser famoso por su puntualidad, ha sido criticado en los últimos años por retrasos, cancelaciones de trenes de último minuto y costosos pasajes.

Algunos usuarios de Twitter expresaron lástima por Thunberg por no poder obtener un asiento adecuado en el tren para el largo viaje a casa desde Madrid, donde asistía a la conferencia sobre cambio climático de la ONU. Otros le deseaban un viaje seguro a casa después de meses de viajar en trenes y barcos a diferentes eventos climáticos en Europa y los Estados Unidos.

Por su parte, la compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn sugirió que Thunberg podría no haber pasado todo el tiempo sentada en el suelo. Y la activista sueca de 16 años más tarde trató de trazar una línea sobre el asunto al tuitear que eventualmente obtuvo un asiento y que los trenes llenos son algo bueno.

En la primera respuesta de Deutsche Bahn al tuit inicial de la adolescente, la compañía le deseó un buen viaje de regreso a casa y agregó que “continuamos trabajando duro para obtener más trenes, conexiones y asientos”.

Más tarde, sin embargo, la compañía ferroviaria escribió en un comunicado a los medios que Thunberg tenía un asiento en primera clase entre Kassel y Hamburgo y que otros miembros de su equipo ya estaban sentados en primera clase desde Fráncfort en adelante.

Más tarde el domingo, Deutsche Bahn tuiteó dos veces más con respecto a los viajes en tren de Thunberg a través de Alemania.

En el primer tuit, la compañía agradece a la adolescente por apoyar la batalla de la Deutsche Bahn contra el cambio climático y señaló que el tren que usó había funcionado al 100% con electricidad ecológica.

En el segundo tuit, sin embargo, Deutsche Bahn parecía sugerir que Thunberg no había pasado todo el viaje en tren sentado en el suelo. La compañía señaló a la adolescente que ” hubiera sido aún más agradable si también hubieras informado lo amable y competente de nuestro equipo que te dio tu asiento en primera clase”.

Más tarde, Thunberg tuiteó que el hecho de que ella no se sentara primero en un asiento no era una crítica contra la Deutsche Bahn. Y matizó escribiendo: “esto no es un problema, por supuesto, y nunca dije que lo fuera. ¡Los trenes llenos son una gran señal porque significa que la demanda de viajes en tren es alta!”

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019