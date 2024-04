R&I ratifica la calificación crediticia de México en BBB+ con perspectiva estable

La agencia calificadora japonesa Rating and Investment Information (R&I) ratificó la calificación crediticia de México en BBB+ con perspectiva estable; entre otros factores, resaltó la estabilidad de la deuda con respecto al producto interno bruto (PIB) y estimó que la economía mexicana seguirá creciendo.

De acuerdo con el reporte de la agencia, aunque se espera que la razón de deuda pública pendiente aumente en 2024, probablemente se mantendrá en un nivel moderado de 50.2%, según la proyección del gobierno.

Además, la proporción de deuda externa y tenedores de bonos gubernamentales no residentes es pequeña y no existe una preocupación particular por el financiamiento gubernamental en el mercado interno, que está dominado por los inversionistas institucionales nacionales.

La agencia abundó en el hecho de que México ha establecido una posición fundamental para la fabricación y exportación de productos manufacturados a Estados Unidos bajo el marco comercial del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC) y a pesar de las perspectivas de una ligera desaceleración, es probable que su economía mantenga un ritmo firme de crecimiento.

En este sentido, recordó que el PIB real de México creció en un nivel de 3% en 2022 y 2023, y tanto las inversiones públicas, como privadas han sido firmes, además del crecimiento del consumo privado impulsado por aumentos del salario mínimo y otros factores.

Para 2024, R&I estima que México mantendrá un crecimiento económico firme en 2%, impulsado por la demanda interna que probablemente se mantendrá firme, a pesar de la presión a la baja proveniente de la desaceleración de la economía estadounidense.

Agregó que la balanza por cuenta corriente de México ha sido deficitaria pero aún así, su razón de PIB se ha ido reduciendo en comparación con los niveles de años anteriores, gracias al aumento de las exportaciones de bienes manufactureros y al mayor flujo de remesas de mexicanos en el exterior.

R&I también resaltó que si bien el país ha asegurado un nivel suficiente de reservas de divisas para cubrir la deuda externa a corto plazo, también tiene acceso a la Línea de Crédito Flexible (FCL) dispuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que la preocupación por la liquidez de las divisas es limitada.

Respecto al próximo periodo electoral de junio de 2024, consideró que las elecciones presidenciales serán prácticamente una carrera cara a cara entre candidatos de los partidos gobernante y de oposición, y las elecciones legislativas que las acompañarán determinarán el curso futuro de las políticas económicas y fiscales del país.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que con este anuncio, México mantiene el grado de inversión con perspectiva estable con las ocho agencias calificadoras que evalúan su deuda y esta ratificación de la calificación soberana permitirá al país continuar con un acceso favorable a los mercados nacionales e internacionales.

