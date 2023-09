Rusia pidió el lunes al máximo tribunal de la ONU con sede en La Haya que desestime un caso centrado en las alegaciones de Moscú de que su invasión de Ucrania se llevó a cabo para evitar un genocidio.

La petición se hizo al inicio de las audiencias sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también conocida como Tribunal Mundial.

Ucrania presentó la demanda pocos días después de la invasión rusa, el 24 de febrero del año pasado. Kiev sostiene que Rusia abusa del derecho internacional al afirmar que la invasión estaba justificada para evitar un supuesto genocidio en el este de Ucrania.

Las autoridades rusas siguen acusando a Ucrania de cometer un genocidio. El lunes, Rusia repitió las acusaciones de que el “régimen rusófobo y neonazi de Kiev” estaba utilizando la Convención sobre el Genocidio de 1948, de la que ambos países son parte, como pretexto para “arrastrar” un caso ante el tribunal.

Rusia pide a La Haya que desestime el caso de genocidio en Ucrania

Rusia quiere que se desestime el caso y afirma que el tribunal carece de jurisdicción. Las audiencias, previstas hasta el 27 de septiembre, no profundizarán en el fondo del asunto, sino que se centrarán en argumentos jurídicos sobre la jurisdicción.

“Ucrania no acusa a Rusia de genocidio. Ucrania tampoco acusa a Rusia de no prevenir o castigar el genocidio. Al contrario, Ucrania insiste en que no se ha producido ningún genocidio”, dijo el agente de Rusia ante el tribunal, Gennady Kuzmin, en su discurso de apertura.

“Solo eso debería bastar para rechazar el caso. Porque según la jurisprudencia del tribunal, si no hubo genocidio, no puede haber violación de la Convención sobre el Genocidio”.

Aunque Rusia ha ignorado hasta ahora las órdenes de la CIJ de detener sus acciones militares y el tribunal no tiene forma de hacer cumplir sus decisiones, los expertos afirman que una eventual sentencia a favor de Ucrania podría ser importante para futuras reclamaciones de indemnizaciones.

Con información de Reuters.

