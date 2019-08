‘Avengers’ y ‘Toy Story 4’, salvavidas para ganancias de Disney ante otros fracasos

Un trío de películas de principios de verano será la pieza central de las ganancias del tercer trimestre de Walt Disney Co., que contrarreste los débiles resultados de televisión y establezca una sólida tubería para que los inversores se animen, mientras esperan más detalles sobre el lanzamiento de Disney+, el nuevo servicio de streaming de la compañía, hogar de Mickey Mouse.

El gigante del entretenimiento informa los resultados después del cierre de la negociación de ayer.

El remake live action de ‘Aladdin’, la secuela de superhéroes ‘Avengers: Endgame’ y la última entrega de la franquicia ‘Toy Story’ de Pixar Animation Studios, deberían ser los impulsores del crecimiento en el trimestre de junio, más que compensar los decepcionantes resultados de ‘X-Men Dark Phoenix’ de Fox.

La unidad de películas de Disney está en camino de recaudar 8,900 mil millones de dólares (mdd) en taquilla mundial este año, con la ayuda de éxitos como la versión live action de ‘El Rey León’, y los lanzamientos anticipados de Frozen 2 y Star Wars: El ascenso de Skywalker. Eso pondría al estudio un poco por debajo de su récord de 8,980 mdd, que recaudó el año pasado, proyecta el veterano analista de medios, Michael Nathanson.

“Naturalmente, esto es un buen augurio para el próximo lanzamiento de Disney+, que tendrá los derechos de Pay One para todas estas películas”, escribió Nathanson, utilizando el término de la industria para describir el lanzamiento inicial de un filme (en casa) después de su estreno en el cine.

El próximo servicio de transmisión se lanzará el 12 de noviembre, posicionando a Disney para desafiar a Netflix en su propio juego. Se espera que la compañía revele más detalles sobre Disney+, que tiene enfoque familiar, a finales de este mes en la convención de fanáticos de la D23 Expo en Anaheim, California.

El inminente lanzamiento de Disney+ llega en un momento en que el negocio de televisión por cable y en cadena de Disney, el segmento Media Networks, está luchando con la disminución de la audiencia y acelerando las pérdidas de suscriptores.

La firma de investigación eMarketer publicó un informe el martes que muestra, que el corte de servicio de TV por cable en los Estados Unidos continúa acelerándose. Se proyecta que cerca del 25% de los hogares dejarán de suscribirse a la televisión por cable o satélite para 2022. La cantidad de horas que los televidentes pasan mirando televisión también está disminuyendo.

“Dado el ritmo récord de pérdidas de suscriptores reportadas por (proveedores de TV paga), (…) es difícil ver cómo esto no empeora”, escribió el analista Todd Juenger de Sanford Bernstein & Co.

Los inversionistas también buscarán los resultados de los parques temáticos de Disney, un rincón lucrativo del imperio del conglomerado de entretenimiento. Disneyland Anaheim abrió su atracción Galaxy’s Edge con tema de Star Wars el 31 de mayo, aunque Juenger señala que “los informes generalizados revelan que el parque ha estado sorprendentemente vacío después de su lanzamiento”.

Esto puede deberse a que algunos invitados están esperando que las multitudes anticipadas disminuyan, o el hecho de que la atracción principal, Rise of the Resistance, no se abre hasta enero. Está previsto que el 29 de agosto se inaugure otra tierra en Galaxy’s Edge, de tamaño similar en Walt Disney World Resort en Orlando, Florida.

Las acciones de Disney subieron 88 centavos a 139,17 dólares, en el comercio del mediodía, en anticipación de las ganancias del tercer trimestre del martes que se lanzarán después del cierre del mercado. Esto marca el primer trimestre completo después de que Disney cerró su adquisición de Fox por 71,300 mdd, y es probable que los ingresos y los costos se distribuyan en los cuatro segmentos comerciales de la compañía.

La compañía también asumió el control operativo del servicio de transmisión, Hulu, en mayo, anunciando que adquiriría la participación de un tercio de Comcast en la compañía. Es probable que los inversionistas estén esperando detalles sobre los planes para expandir Hulu internacionalmente, una pregunta que los ejecutivos de Disney declinaron responder en su día del inversionista, (el pasado 11 de abril) porque no tenía discreción en su estrategia.

Se espera que los ingresos lleguen a 21,470 mdd, en comparación con los ingresos de 15,200 mdd el año pasado. Los analistas de Wall Street proyectan ganancias por acción de 1,75 dólares, por debajo del 1,87, de hace un año.