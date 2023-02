Sedena adquirió medicamentos a empresa fantasma: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió medicamentos durante la pandemia de Covid-19 a la empresa fantasma Medlink Industry, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe auditarla para que constate si ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

“En relación con la empresa Medlink Industry, S. de R.L. de C.V., con la que se celebró un contrato por 35 millones 200 mil pesos, no fue posible notificarle un oficio de solicitud de información para corroborar las operaciones celebradas con la Sedena”, según el organismo a cargo de David Colmenares, quien entregó el Informe General de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.

La empresa creada por Marcelo Andrés González Reyes en Monterrey, Nuevo León, no fue localizó en el domicilio fiscal registrado ante el SAT, advierte la entidad dependiente de la Cámara de Diputados.

Asimismo, solicitó a la Sedena su intervención a fin de citar a la empresa en sus instalaciones para ser notificada.

“La Sedena informó que realizó las gestiones necesarias pero no pudo contactar a persona alguna de la referida empresa”, señala la auditoría Recursos Destinados a la Atención de la Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) realizada a la dependencia a cargo de Luis Cresencio Sandoval González.

En 2018, Medlink Industry fue creada por los empresarios regiomontanos Marcelo Andrés González Reyes y César Alberto Campos Casas, de acuerdo con documentos en poder de Forbes México.

La compañía tiene como objeto social la adquisición, enajenación, arrendamiento, explotación, administración, importación y exportación de equipo, herramientas, aparatos, componentes y equipamiento para laboratorios, quirófano y aplicación médica.

También puede dedicarse a la comercialización y fabricación de equipos y artículos de seguridad, prevención de lesiones o accidentes, de curación y rehabilitación, así como prestar servicios de profesionales y técnicos, y en general en las áreas de medicina.

Con la revisión del contrato celebrado con la referida empresa Medlink Industry, la ASF comprobó que los procedimientos de contratación se realizaron de acuerdo con la normativa en la materia.

Agregó que los bienes se recibieron de conformidad con lo programado y que la Sedena cuenta con la documentación que acredita que los pagos se efectuaron por los montos amparados en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, por lo que la observación se circunscribe sólo a la falta de localización del citado proveedor.

“La entidad fiscaliza informó que el representante legal de la empresa Medlink Industry, S. de R.L. de C.V., al término del procedimiento de contratación, se presentó en las instalaciones de la Sedena a fin de formalizar el contrato número DN-10 SASM-060/INSABI/2021 y presentar la póliza de fianza respectiva”, expresa la ASF.

No obstante. hoy se desconoce las razones por las cuales la empresa no ha presentado ante la autoridad competente el aviso correspondiente sobre el cambio de su domicilio fiscal, dado que, a la fecha, no cuenta con relación contractual alguna con la referida empresa, afirma.

La Auditoría Superior pidió al SAT auditar a la persona moral denominada Medlink Industry, toda vez que no fue localizada en su domicilio fiscal, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

