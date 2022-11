Seis modelos exitosos de liderazgo de equipo de ‘Game of Thrones’ y ‘House of the Dragon’

The Conversation.- Como sabe cualquiera que haya estado en una posición de liderazgo, no hay un solo estilo que se adapte a todas las situaciones. En mi libro Management Lessons from Game of Thrones: Organization Theory and Strategy in Westeros, examino cómo los personajes, las organizaciones y las situaciones en ese mundo ficticio tienen paralelos sorprendentes con la forma en que se hacen negocios en el mundo real. También exploro cómo podemos aprender lecciones valiosas para nuestra vida laboral diaria a partir de estas historias.

Observo cómo los gerentes pueden aprender de la forma en que algunos de los personajes de George R.R. Martin abordaron y superaron sus propios problemas de liderazgo y gestión de equipos, utilizando estrategias que se ajustan a sus personalidades y situaciones.

Entonces, si estás luchando con un proyecto de gestión de equipos, aquí hay seis enfoques diferentes de Game of Thrones y House of the Dragon que pueden ayudarte a encontrar tu estilo de liderazgo perfecto.

Daenerys Targaryen

En Game of Thrones, Daenerys es la heredera exiliada del Trono de Hierro. Se las arregla para luchar contra Westeros con la ayuda de dragones y un ejército de seguidores. Es una líder carismática.

Daenerys es alguien que inspira a otros simplemente por la fuerza de su personalidad y visión. Sin embargo, encuentra aburrido el día a día de la gestión y siempre está buscando nuevos desafíos.

En una situación de gestión de equipos, querrás que Daenerys esté a cargo cada vez que se deban tomar decisiones rápidas y drásticas. También es buena cuando necesitas que el equipo esté unido y siga un plan o visión específica. Llevar un producto nuevo y controvertido al mercado a tiempo, por ejemplo, o llevar a cabo un proyecto con cierto elemento de riesgo.

Jon Snow

Jon Snow es el joven heroico que reúne a las fuerzas del norte y del sur para luchar contra la incursión de los monstruosos Caminantes Blancos.

Es un líder transformacional. Se destaca por sacar lo mejor de las personas que lo rodean y ver a las organizaciones en tiempos de cambio. Los líderes transformacionales generalmente no buscan liderazgo, pero a menudo son justo lo que una organización necesita para volver a la normalidad.

Podrías querer que Jon Snow esté a cargo cuando un equipo tenga problemas para encontrar la forma o el propósito, o para cumplir con los objetivos establecidos. Jon sería el tipo de líder que puede analizar cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo, puede organizarlo para aprovechar sus fortalezas y enfocarlo lejos de las áreas problemáticas.

Tyrion Lannister

Tyrion Lannister es un intelectual que se describe a sí mismo acertadamente diciendo “Bebo y sé cosas”. Es un líder transaccional, alguien que se gana la confianza de sus seguidores al hacer tratos y compromisos. Si bien puede que no sea glamoroso ni emocionante, la gente siempre confía en él para hacer el trabajo.

Tyrion sobresaldría en una situación de gestión de equipos del día a día, donde hay un proyecto de duración indefinida o donde los proyectos se renuevan cíclicamente. Podrías verlo encabezando un equipo de auditoría o una consultoría fiscal: algo que debe hacerse de manera consistente, confiable y bien, con muchos desafíos pero sin sorpresas.

Sansa Stark

Sansa es la hija mayor de la Casa Stark. Eventualmente se convierte en la Reina del Norte por derecho propio. Es una líder emergente, pero también una figura de fondo que lentamente se convierte en un rol de liderazgo con el tiempo. Debido a su género y personalidad, los talentos de Sansa no son evidentes de inmediato. Ella lucha por ser aceptada en un papel de liderazgo. Pero, cuando está a cargo, está enfocada y dispuesta a hacer lo que sea necesario para tener éxito. Tiene una visión a largo plazo del éxito y generalmente vale la pena.

Sansa es la persona que quieres a cargo de un equipo trabajando en un proyecto con objetivos a largo plazo. Sansa es buena para tomar decisiones difíciles y apegarse a ellas. También es muy buena reuniendo a personas con intereses muy diferentes y haciendo que trabajen juntas. El mayor problema que podrías tener con Sansa es si la subestimas; entonces podrías perderla en la competencia.

Corlys Velaryon

Corlys es el señor marinero de la Casa Velaryon en House of the Dragon. Es un líder pragmático. Hace lo que sea necesario para hacer el trabajo, incluso cuando esto significa hacer alianzas cuestionables o compromisos difíciles. A veces, cuando a los demás les preocupa el orgullo y el prestigio a corto plazo, a él le preocupan las consecuencias a largo plazo.

Corlys sobresale en cualquier situación en la que existe la oportunidad de desarrollar una estrategia y llevarla a cabo. También es fuerte en situaciones en las que es necesario tomar decisiones difíciles, incluso dolorosas. Puede sopesar costos y beneficios de manera racional y elegir el camino más apropiado, incluso si implica aceptar la segunda mejor opción. Sus decisiones se toman para perseguir el éxito estratégico durante un período más prolongado.

Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra de House of the Dragon es la controvertida heredera del Trono de Hierro. Ella proporciona un buen ejemplo de lo que llamamos “liderazgo de servicio”: un líder que antepone las necesidades del equipo y alienta tanto a sus seguidores como a su organización a crecer y desarrollarse. Ella acepta que todo lo que hace tiene que ser lo mejor para el trono y su casa, y trata de encontrar formas de hacerlo que la hagan feliz a ella y a las personas que la rodean.

Rhaenyra es el tipo de persona que querrías a cargo de cualquier equipo que necesita desarrollarse para enfrentar nuevos desafíos y, al mismo tiempo, mantener al equipo unido. En la serie, su elevación a Reina de Westeros enfrenta una gran oposición. Esto es irónico porque, puramente desde un punto de vista administrativo, ella podría ser la persona más adecuada para llevar al reino a un mayor éxito.

* Fiona Moore es profesora de Antropología Empresarial en la Universidad Royal Holloway de Londres.

