Foro Forbes Líderes de la IA: Sería una derrota no aprovechar la inteligencia artificial en el nearshoring, alertan especialistas

Durante el Foro Forbes Líderes de la IA en México expertos en la industria tecnológica y de inversiones aseguraron que sería una gran derrota para el país no aprovechar el boom de la inteligencia artificial, incluyendo la generativa, en el marco de la relocalización de empresas multinacionales en México cuyo principal mercado de consumo es Estados Unidos, un proceso conocido como nearshoring.

Francisco Hurtado, director senior de Operaciones de Desarrollo de Negocio en Minsa México, aseguró que el país y Latinoamérica, si bien no se ubican en la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial (posiciones que les corresponden a Estados Unidos y China), tampoco está al final de la fila y, por el contrario, tienen “un montón de potencial por aprovechar”, sobre todo en el marco del nearshoring.

Consideró que con inteligencia artificial se pueden optimizar las cadenas de suministro, se puede usar edge computing “para estar más cerca de los puntos de distribución o almacenamiento”, y se puede utilizar machine learning para optimizar las rutas, la trazabilidad de las mercancías, el balanceo de cargas, los flujos de aduana; o por ejemplo se pueden implementar soluciones de IA e internet de las cosas para el monitoreo remoto y mantenimiento predictivo de maquinaria.

“La tecnología es un habilitador, es un medio no es un fin, y sirve para ayudarte a vender más, entendiendo mejor a tus clientes, incrementando la satisfacción del cliente, desarrollando interacciones más personalizadas, sin inteligencia artificial detrás es imposible hacer algo así. La otra es para ahorrar dinero, optimizar desde cadenas de suministro, producción, backend, frontend”, compartió Francisco Hurtado durante una mesa redonda sobre el futuro de la IA.

En el mismo foro, Gustavo Parés, founder y CEO de NDS Cognitive Labs, compartió que la inteligencia artificial “nos permite resolver problemas graves y sencillos en pocas semanas a un costo competitivo. En nuestras manos está la capacidad de atender mejor a nuestros clientes, de hacer más con menos, con la crisis económica y política mundial se vuelve muy importante el tomar lo que hay y lo que hay es tomar la inteligencia artificial”.

Parés comentó que las inversiones multimillonarias para el desarrollo de inteligencia artificial ya las hicieron Estados Unidos y China, que son líderes en esta tecnología, ahora toca a las empresas invertir para desarrollar proyectos de automatización dentro de sus compañías para “ser más rentables. La tecnología está lista. Este tipo de implementos generan riqueza”.

“En México tenemos gran talento y nos la tenemos que creer. Si no invertimos en proyectos en México con empresas que tengan base instalada en México mañana van a llegar de China o Argentina y van a capitalizar esta oportunidad. Ya estamos jugando en la Champions League, hay que correr más. No podemos estar de muertito uno o dos años más porque ahí viene el lobo y viene de a deveras”, dijo Parés en el sentido de que el nearshoring será una oportunidad única.

Gustavo Parés estimó que México tiene “un mercado interno grande, una base instalada de empresas grandes y complejas, tenemos que aprovechar ese know how, así como buscamos científicos de datos, también busquemos a quien sabe cómo entrenar al algoritmo. Nos quedan un par de años para tomar el liderazgo y sería una gran derrota del país no aprovechar este momento”.

Por su parte, Ramsé Gutiérrez, VP senior y codirector de Inversiones en Franklin Templeton, aseguró que la frase de “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” hoy puede ser reinterpretada como que estar cerca de los vecinos del norte es una bendición, sobre todo en el contexto del desarrollo e implementación de la inteligencia artificial y el nearshoring.

“La disputa (de Estados Unidos) con China ha generado el nearshoring y el estrés a las cadenas de suministro, EU es nuestro mayor socio comercial, estar cerca de EU en esta etapa de inteligencia artificial es una bendición, porque EU junto con China son los mayores productores de IA en esta década y en la siguiente. EU es la que está más preparado para tomar la ventaja de la IA, México tiene más ingenieros en sistemas que Estados Unidos, más el nearshoring, podemos aprovechar las grandes ventajas”, reflexionó Gutiérrez.

