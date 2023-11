Sheinbaum confirma coalición de la CATEM con la 4T en su XV Congreso Ordinario Nacional

Ante 25 mil delegados de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que se dieron cita en la Arena Ciudad de México, en Azcapotzalco, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4 Transformación confirmó que hay una coalición entre la CATEM y la 4T.

Al tomar la protesta a los 10,000 Comités de Defensa Laboral de la 4T promovidos por la CATEM, Sheinbaum Pardo dijo que al mismo tiempo se comprometía con la clase trabajadora a seguir cuidando de sus derechos laborales, así como de que se mantuviera a la alza el salario mínimo de la clase trabajadora en México.

Al participar como invitada especial de la CATEM, a través del secretario General de la CATEM, Pedro Haces Barba, sostuvo que desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, esta administración trabajo a favor de los trabajadores por lo que ella seguirá apoyando que haya mejorías no sólo de tipo salarial, sino de capacitación, entre otros beneficios como la libertad sindical, ha cambiado mucho el país y no queremos regresar al pasado.

A su vez, el dirigente nacional de CATEM, Pedro Haces Barba, agradeció la visita de Claudia Sheinbaum, en su calidad de invitada especial, y reiteró: “Bienvenida a tu casa, a la Casa de la Cuarta Transformación, lo ha sido desde sus inicios y lo seguirá siendo, porque estamos comprometidos con la consolidación de la transformación de México”.

Previo a la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, durante la realización del XV Congreso Nacional Ordinario de la CATEM los delegados y delegadas de las más de 1,192 organizaciones sindicales que pertenecen a este gremio “votaron por unanimidad” la modificación de sus estatutos.

En su participación, el dirigente nacional de CATEM sostuvo que “todas las ideas y todos los sectores de la sociedad mexicana permanecen juntos porque a todos nos unen las mismas causas. Porque todos somos trabajadores de una manera u otra. Compartimos una misma cultura, y lo que le importa a uno, al otro también, porque toda lucha laboral es una búsqueda por el respeto de los derechos y la dignidad de los seres humanos”.

En ese sentido, añadió que “es la fuerza que nos une como sociedad, a pesar de la distancia, las diferencias ideológicas, lingüísticas o físicas, es el anhelo de una vida mejor y todos los que estamos aquí, nos encontramos en un mismo barco, México”.

Haces Barba recordó que “en noviembre de 2010 dimos a luz, a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM buscando romper paradigmas y transformar el sindicalismo mexicano Y ahora 15 años después, ustedes son testigos de hasta donde hemos llegado”.

En la misma línea sostuvo que “hoy tengo el orgullo de decir, sin temor a equivocarme, que somos el sindicalismo moderno de México, con la mayor proyección en el mundo. Pero, sobre todo, estamos muy orgullosos de ser el sindicalismo que da esperanza a miles de trabajadores en México, que por primera vez conocen una opción diferente. Juntos hemos hecho historia. Y ahora podemos hablar de que en todo el país. Todos los días las y los trabajadores se acercan a nosotros buscando mejores condiciones laborales y calidad de vida para sus familias porque al igual que la transformación en este país. La CATEM está marcando el ritmo de los nuevos tiempos”.

Asimismo, Haces Barba destacó las acciones históricas en materia laboral, impulsadas en este gobierno. La primera de ellas fue la aprobación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que, “de una vez por todas, en México existiera una verdadera justicia laboral, rápida y equitativa, para las y los trabajadores”.

Además dijo que, “la aprobación de lo que yo llamo la reforma del siglo, la reforma laboral que modificó más del 50% de la Ley Federal del Trabajo, y que le abre la oportunidad a las y los trabajadores, para que, por primera vez en la historia de México, decidan con qué sindicato quieren estar. Es para que decidan a qué líder quieren respaldar. Y para ejercer su derecho de conocer y votar por su contrato colectivo de trabajo. Y por si eso fuera poco, se debe hacer un gran reconocimiento a los aumentos históricos al salario mínimo. El primero de ellos fue para 2019, con un incremento de 16%.

“En 2020, fue de 20%; para 2021, de 15%; para 2022, de 22%, y para 2023, de 20%; de esta manera, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos, a 207.44 en cinco años. “Esto nunca lo habíamos visto antes. Y hay que decirlo. Todo esto se lo debemos al presidente López obrador, que puso en el centro de la política laboral de este sexenio a las y los trabajadores. Muchas gracias señor presidente”, explicó.

Agregó además que “sin duda hay que darles todo el reconocimiento a los empleadores. A los empresarios, porque no puede haber trabajadores, sin empresarios. Y los nuevos tiempos nos demandan dejar atrás viejas pugnas que hoy no tienen cabida, cuando se tiene un sindicalismo moderno que busca la prosperidad compartida, antes que el enriquecimiento de unos pocos. Los empresarios y los trabajadores no tienen por qué ser enemigos”.

Concluyó diciendo que “en la CATEM somos el puente entre la productividad, con un desarrollo económico sustentable, sin sacrificar los derechos laborales, la sostenibilidad, ni el cuidado por el medio ambiente. Por eso desde aquí mi reconocimiento a los empresarios y a los grandes resultados que el tripartimos le puede dar a las y los trabajadores”.

441 años de Lucha Laboral en México

Por otra parte, el líder sindical de CATEM dijo que este 2023 se cumplen 441 años de lucha laboral en México, y se celebró en 2019, la primera ley federal del trabajo modificada, y otras reformas en 2022. Por ello, “con la apertura, de la primera oficina sindical mexicana en Estados Unidos, tenemos la obligación de darle seguimiento al capítulo 23 laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. No tenemos miedo de ir más allá de nuestras fronteras y mostrar todo lo que estamos logrando en México. Por eso ampliamos nuestros horizontes y hemos hecho alianzas y afianzamos el diálogo con centrales de todo el mundo, como Argentina, Brasil, España, Portugal, Uruguay, Alemania, Corea del sur, China, Canadá y Estados Unidos.

Por otra parte, añadió que “ahora en este 2023, la historia del sindicalismo mexicano se escribe con las mujeres, con las acciones para la eliminación del acoso y la violencia en los centros laborales. En la CATEM, las mujeres son la fuerza, que representan el 44% de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, y el 30% de nuestro liderazgo en los estados”.

Dijo además que “también la historia moderna se escribe con los jóvenes, y con la capacitación para una mano de obra especializada y para la de las personas como trabajadores y como seres humanos”.

Al evento acudieron también como invitados especiales los gobernadores Marina del Pilar Ávila, de Baja California; el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

También por parte de los empresarios estuvieron presentes: el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz; José Miguel Becos, presidente de Mota and Gil México; Miguel Rincón Arredondo, de Bio Pappel; Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo; Guadalupe Phillips Margain, CEO del Grupo ICA; Carlos Peralta Quintero, director general de Grupo IUSA; Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro de Conciliación y Registro Laboral; Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; el diputado Manuel Baldenegro; el empresario Juan Domingo Beckmann y el empresario Rodrigo Ramírez.

