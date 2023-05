Sheinbaum espera abrir 5 estaciones más de la Línea 12 a finales de junio

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que a finales de junio espera estar en condiciones de abrir 5 estaciones más de la Línea 12 del Metro, y serían las primeras correspondientes al tramo elevado, el cual se encuentra en trabajos de reforzamiento estructural luego de que hace 2 años colapsó parte de la obra entre las estaciones Olivos y Nopalera, provocando la muerte de 26 personas.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina precisó que el tramo de la Línea 12 del Metro que espera reabrir para finales de junio es el que va de Atlalilco –estación actualmente en operación– a Periférico, y abarca las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente. De esta manera quedarían pendientes de reapertura 6 estaciones más, que podrían estar en condiciones para ponerse en servicio a principios o mediados del segundo semestre del año.

“Llevamos más o menos el 30% de reparación (del tramo elevado de la Línea 12 del Metro), cada tramo, que son 260 claros entre columna y columna, tiene su propia característica, su propio proyecto ejecutivo, son una serie de piezas que se van hilvanando, soldando para poder tener una estructura segura”, comentó.

“Nuestro objetivo es que a finales del mes de junio se abra el tramo que llega hasta Periférico, se está haciendo todo para que esto sea así, vamos a estar informando cada semana cuál es el avance. Y la siguiente parte (hacia Tláhuac), que ya tiene un procedimiento no tan complejo, porque los tramos no son tan altos, estará este año; todavía no podemos dar fecha exacta, pero esperamos que sea a principios o mediados del segundo semestre de este año”, añadió.

Sheinbaum Pardo dijo que “lo más importante es que la Línea 12 sea una línea segura. Participaron los mejores ingenieros estructuristas en el proceso del proyecto ejecutivo o los proyectos ejecutivos, y hay un seguimiento especializado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de un Corresponsable de Seguridad Estructural y de laboratorios permanentes que están revisando las soldaduras”.

Actualmente la Línea 12, que fue inaugurada en noviembre de 2012 por el entonces jefe de gobierno y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, opera solamente en su tramo subterráneo, que va de Mixcoac hasta Atlalilco.

El Comité Técnico que asesoró la elaboración del proyecto ejecutivo para el reforzamiento del tramo elevado de la Línea 12 estuvo integrado por Raúl Jean, Sergio Alcocer, Bernardo Gómez, José María Riobóo, Rubén Ochoa y el doctor Juan Manuel Mayoral.

“Estos siete expertos son quienes hacen la evaluación y hacen el proyecto de reforzamiento de rehabilitación”, recordó el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva.

Sobre el accidente en la Línea 12 del Metro, ocurrido el 4 de mayo de 2021, la jefa de gobierno comentó que “hay 117 núcleos familiares que optaron por la reparación integral del daño, quienes recibieron apoyos del Gobierno de la Ciudad a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desde becas para sus hijos, en algunos casos, incluso vivienda y, sobre todo, dentro de la Ley de Víctimas dentro de este proceso”.

“Y, además, las empresas constructoras (ICA y Carso), también se logró un acuerdo con ellas para que pudieran dar también apoyos económicos. Son 117 núcleos familiares que han optado por esta reparación integral del daño, por esta justicia reparatoria; y, solamente son 12 que quedan todavía por concretarse, que están trabajando con sus abogados y que siempre van a tener nuestro respeto”, añadió.

