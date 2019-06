Si no hay resultados en un año, me voy: jefe de la policía capitalina

Notimex.- “Si no hay resultados en un año me voy y si es antes, también”, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, a legisladores de la Diputación Permanente del Congreso de la Ciudad de México.

Durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, expuso que comprende la prisa y urgencia de la ciudadanía, pues “si no hay la paciencia yo no tengo absolutamente ningún problema, estoy trabajando en construir capacidades”, y se manifestó convencido de que de no hacerlo el problema de la inseguridad no se resolverá de manera permanente.

“Es un problema que se no se resuelve en unos meses, sin embargo, no voy a aferrarme ni voy a dar explicaciones para ver por qué no hay resultados, simple y sencillamente estoy trabajando en ello, llevo trabajando seis meses en ello y estoy seguro que se van a ir dando”.

