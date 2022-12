Si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ya saben dónde estaré: AMLO

Luego de que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fuera condenada a 6 meses de cárcel por casos de corrupción, Andrés Manuel López Obrador dijo que es un acto de venganza política y que, en su caso, si la oposición decide hacer lo mismo cuando acabe su gobierno, ya saben dónde va a estar.

El presidente mostró su solidaridad con Fernández de Kirchner, al considerar que no se puede quedar callado ante un acto así, ya que el tribunal judicial esta manejado por la oligarquía y el conservadurismo.

“A todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández y también es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que no pueda ser candidata, mi abrazo fraterno, mi solidaridad y a todo el pueblo de Argentina, hay que seguir adelante, resistiendo ”, afirmó.

Durante su conferencia matutina, el ejecutivo federal abundó que es una asunto político, parecido a lo de Lula en Brasil, ya que la derecha y el conservadurismo tiene mucho control y los medios sieguen siendo muy poderosos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad que la oposición mexicana haga algo similar una vez que acabe su mandato, López Obrador indicó que no tiene nada de qué avergonzarse y está acostumbrado a enfrentar a sus adversarios.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar”, comentó.

En este sentido, expuso que se padece y sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando se hizo un mal; pero cuando se tiene su conciencia tranquila, no importa, “diría que la cárcel a veces hasta protege”

“Aquí que se preparen también, ahí voy a estar, no me voy a ir, para lo que voy a hacer cuando me jubile que va a ser leer y escribir, también en la cárcel se puede leer y escribir”, agregó López Obrador.

