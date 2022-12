Si torreonenses lo deciden, iré por candidatura para Coahuila: Román Cepeda

El tiempo apremia y la carrera para elegir al sustituto del gobernador Miguel Riquelme en Coahuila, uno de los últimos bastiones del PRI en el país, ha comenzado.

El próximo año, se jugarán las últimas dos gubernaturas del país, Coahuila y el Estado de México, de cara al proceso electoral federal de 2024, donde habrá de elegirse al próximo presidente de la República y se renovará el Congreso de la Unión.

Las fichas se están moviendo y el PRI, junto con sus aliados PAN y PRD, buscarán bancar a Morena en su lucha por retener la entidad.

El pasado 2 de diciembre, en sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI Coahuila, los consejeros aprobaron el método para elegir a abanderado tricolor, el cual será por elección directa en su modalidad de miembros y simpatizantes.

Una de las voces fuertes del priismo en el Estado es el actual alcalde de Torreón, Román Cepeda González, quien no ha ocultado su aspiración por ser el sucesor de Riquelme Solís, y quien ha apostado por la seguridad y certeza económica de su municipio como unas de sus cartas fuertes.

En entrevista con Forbes México, en el marco de su primer informe de gobierno, el presidente municipal de Torreón se declara listo ante los priistas y la sociedad de su estado para participar en la contienda interna si el proyecto político de su partido así lo demanda.

Asegurando que no dejará su responsabilidad como alcalde para buscar ser gobernador, Cepeda González afirma que si los torreonenses le demandan encabezar un proyecto político en todo Coahuila, fijará su atención en esta tarea.

“Primero, lo dije y lo sostengo, primero Torreón. Me preguntaron que si aspiraba yo a ser gobernador. Por supuesto que aspiro a ser gobernador, aspiro a ser presidente de la República y aspiro a ser todo lo que tenga que ver con ir avanzado en una carrera con metas claras.

“Me he preparado para todo, para ser alcalde, para ser gobernador para ser lo que Dios y lo que mi carrera política me lleve, pero siempre, en todos los 27 años que he estado en mi carrera he concluido procesos, hacer lo que tenga que hacer con la mayor responsabilidad, compromiso y trabajo y lo demás que el tiempo lo ponga.

“Que los torreonenses, si quieren que desde la trinchera de la gubernatura pueda seguirle aportando algo a Torreón, encantado, pero siempre tendrá que ser avalado por ellos”, enfatiza.

-¿Cuál sería la forma en que usted consideraría que los torreonenses lo quieren como aspirante a la gubernatura?, se le cuestiona.

“Pues a través de las cámaras, los organismos empresariales, la sociedad misma, tú sabes cuando ellos te piden que te quedes o cuando te piden que busques algo más por Coahuila”, contesta.

El pasado lunes 5 de diciembre, Cepeda Román, estuvo arropado por empresarios de la entidad y la clase política del municipio incluso por el gobernador Riquelme quien destacó lo hecho por el alcalde en tan sólo un año de administración.

Entre los asistentes estuvieron Sergio Alanis Ortega, director general de Baluarte Minero, de Grupo Peñoles, Guillermo Murra Marroquín, de Grupo Valmur; Carlos Murra Marcos, dueño de Cimaco; José Antonio Tricio, consejero de Grupo Aeroméxico y Carlos Fernández Gómez, director de Ganadera Monegro.

También asistió Roberto Villarreal Maíz, de Tormex; José Murra Batarse de Tecmur y Alfredo Villegas Camil, director de Grupo Trasgo Avícola.

Por ejemplo, durante su primer año de gobierno, el edil destacó la certificación del 97% de la fuerza policial y que en esta materia, el municipio ha invertido alrededor de 58 millones de pesos.

Pero la ambición va más allá, para el siguiente año, Torreón y el estado de Coahuila iniciarán la construcción de 19 arcos de seguridad, además de la instalación de 200 cámaras de seguridad de alta tecnología capaces de reconocer rasgos faciales.

Esto ha permitido, afirma el edil, que en la ciudad haya 30 proyectos interesados en invertir en Torreón en giros como el industrial, servicios y retail.

Román Cepeda González, alcalde de Torreón. Foto: Edgar Olivares.

Hasta el momento se han instalado 7 empresas que representan una inversión de 145 millones de dólares y 9,416 empleos formales generados.

Según datos del gobierno municipal, alrededor de 585 mil personas se encuentran en edad productiva y 564 mil torreonenses están en alguna actividad económica. La tasa de desocupación es de apenas el 3.5%.

“Hemos generado credibilidad y certeza particularmente condiciones para que los empresarios emprendan crezcan pongan sus ojos, los que nos lo tienen, en Torreón y los que ya los tienen sean los que mejor hablen de Torreón. La mejor promoción viene de las empresas y empresarios que ya están aquí y son los que habitan y dan cuenta de que sí hay una administración que se ocupa por dar condiciones”, apunta.

“Es importante que sepan que estamos atendiendo”.

