Sin acuerdos con empresas, huelga automotriz en EU amaga con extenderse a más plantas

El sindicato United Auto Workers (UAW) informó este viernes que la huelga automotriz que está en curso en 44 instalaciones de General Motors (GM), Ford y Stellantis en Estados Unidos continúa sin modificaciones, pero advirtió que podrían declarar nuevos paros en las compañías en cualquier momento.

El presidente del sindicato, Shawn Fain, en un mensaje a sus afiliados transmitido a través de las redes sociales, se mostró especialmente crítico con Ford y sus directivos, a los que acusó de entregar a Wall Street los beneficios que los trabajadores consiguen.

“GM y Stellantis han recibido el mensaje”, declaró Fain, quien añadió que en las últimas 24 horas estas dos compañías han mejorado sus propuestas para la firma de un nuevo convenio colectivo.

El sindicalista criticó el discurso pronunciado el lunes por el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, en el que el bisnieto del fundador de la compañía advirtió que las demandas de UAW pueden provocar el cierre de plantas y amenazan la supervivencia de la automotriz.

Bill Ford también solicitó a UAW una alianza para luchar contra los fabricantes de automóviles extranjeros que producen en EU, a quien denominó “el enemigo”.

“(Bill Ford) dijo que si los trabajadores obtienen su parte de justicia económica tendrá que cerrar plantas como Rouge (el centro de producción de vehículos eléctricos de Ford)”, explicó Fain.

“Con todo lo que hablan de que quieren invertir en empleos en EU tienen la osadía de ir a Rouge e insinuar que la van a cerrar mientras hacen miles de millones de dólares en beneficios con los productos que nuestros afiliados fabrican ahí. ¡Nunca va a ser suficiente para esta gente!”, añadió.

El líder sindical se mostró especialmente crítico con que, al día siguiente del discurso de Bill Ford, la compañía anunció que pagará 600 millones de dólares en dividendos a sus accionistas, cantidad que es suficiente para aumentar el salario de los trabajadores en un dólar por hora durante los próximos años, calculó Fain.

“Los dividendos son dinero arrojado a Wall Street. Agasajar con dinero a gente que ya son ricos no mejora la empresa y no mejora la economía. No hace a Ford más competitiva y no asegura el futuro de Ford. Invertir en los trabajadores sí lo consigue”, dijo.

Fain reconoció que las tres compañías han realizado propuestas que mejoran las condiciones económicas y laborales a niveles nunca antes alcanzados. Pero añadió que la razón es que “el listón estaba muy bajo” y que las compañías todavía tienen dinero para seguir mejorando sus ofertas.

“La realidad es que todavía tenemos bazas con las que jugar y ellos tienen dinero que repartir. La parte más complicada de una huelga es el momento justo antes de llegar a un acuerdo. En el último metro es cuando la negociación es más dura. Nos quieren agotar, dividirnos, que tengamos miedo y que nos sintamos inseguros”, comentó.

Pero Fain afirmó que la estrategia del sindicato “está funcionando” y que el tiempo juega en favor de UAW, que inició el 15 de septiembre la primera huelga progresiva y simultánea en GM, Ford y Stellantis de su historia ante la falta de acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo.

En estos momentos, la huelga afecta a unos 34,000 trabajadores y 44 centros de trabajo de las tres compañías.

Con información de EFE

