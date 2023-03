Sin Soñar, solo trabajar nuestro Dream Job

Por: Lucrecia Iruela

“Hacer algo es mejor que hacerlo perfecto.” Las mujeres tenemos que dejar de pensar que no estamos preparadas para hacerlo. Tenemos que lanzarnos. Estas palabras provienen de Sherlyn Sandberg en su libro Lean In. Aunque considero que la mayoría de nosotras ya ha pasado esa etapa y estamos buscando la oportunidad para lograr el siguiente paso. Para eso, se requiere mucho más que hacerlo.

Todo nuestro ecosistema tiene que estar alineado para que lo que hagamos las mujeres sea mantenido en el tiempo y pueda dar frutos a largo plazo. Pequeños pasos como el tener un día especial para nosotras repercute con su expansión.

Celebramos muestro día expandiendo el Día Internacional de la Mujer, desde el 8 de marzo hasta el resto de los 31 días del mes. Lo conmemoramos siendo el mes de la Mujer o el “Mes de la Mujer en la Sociedad y en la Historia” (Women´s History Month). En algunos países como España se nombraba como el “Día de la Mujer Trabajadora”.

Pero poco a poco el concepto se va expandiendo hacia un reconociendo a nuestra labor en la sociedad, en las empresas y en las familias. Con un empujón mas iremos expandiendo los días de reconocimiento hasta conseguir mayor igualdad los 365 días del año. Igualdad reflejada en mas mujeres en puestos de mayor peso dentro de los Consejos de Administración, en los Altos Directivos, los Gobiernos y en el día a día.

Considero que estamos haciendo una labor muy bonita de sonoridad desde organizaciones como Vital Voices en Washington DC, recientemente citada en Forbes por el Mentoring Walk de NY, Latinas in Tech en San Francisco, CA, Lean in, Palo Alto, CA. Iniciativas que admiro y que conozco la labor que realizan desde su misión, vision y valores hasta cómo los ponen en marcha y las mantienen.

Porque la meta más difícil que tenemos en el mundo del liderazgo y mucho más entre mujeres es poder conseguir esa estabilidad, esa duración en el tiempo y obtener resultados positivos mas allá de las buenas intenciones de las fundadoras o CEOs.

Punto también sumamente importante, las mujeres nos sentimos más empoderadas cuando vemos organizaciones no gubernamentales dirigidas por mujeres, mujeres en posiciones de Gobierno o mujeres en puestos de Directoras Generales. Podemos no solo ver el ejemplo sino aprender de él porque son mujeres que se exponen para obtener un mundo mejor para las generaciones venideras.

Lideres que son cercanos, que crean iniciativas para su comunidad. Lideres que tengo el honor de conocer de primera mano, como Sheryl Sandberg, la que fue la COO de Meta y entre otras cosas es la fundadora de la empresa no gubernamental Lean In, org, en Palo Alto, la solidaria y carismática Alyse Nelson CEO de Vital Voices o mi querida Rocio Medina Van Nierop, Mexicana, galardonada con el premio de las Naciones Unidas USA, Rise and Rise, cofundadora y CEO de Latinas in Tech, San Francisco.

Rocio Medina recalca que “vamos hacia una mejoría contratando a mas mujeres en posiciones de management” pero todavía hay un gran camino que recorrer. Para que haya más diversidad tenemos que trabajar la confianza, yo me atrevería a decir que la confianza la tenemos que cultivar entre las mujeres, en primer lugar, para que los hombres sigan con el ejemplo. Las mujeres que están en puestos de responsabilidad y liderazgo deberían apostar por otras mujeres cuando la oportunidad se presenta y éstas están altamente cualificadas.

Los pasos para tener mas visibilidad y éxito como mujeres son:

Tener Visión

Tener Visión y no abandonarla aunque el camino sea complicado. No podemos dejar de ser auténticas y buscar sitios donde podemos tener mejor impacto y reconociendo. El el Silicon Valley siempre han habido mujeres que han roto los moldes como Ada Lovelace siendo la primera mujer programadora, o Johanna Hoffman, como la única mujer en el equipo que fundó Macintosh.

Apoyarse en la Meritocracia

Siendo la Meritocracia la que invita a sentarse en los puestos de responsabilidad. El conocimiento es crucial pero no exclusivo para obtener el éxito, influenciar, persuadir y hacer que los demás tengan la misma linea de pensamiento para conseguir los objetivos, es el verdadero liderazgo.

Influenciar a los demás

Hay que influenciar a los que tenemos alrededor para que nos apoyen. Hay que persuadir a los demás para que vean nuestra pasión y amor por lo que hacemos porque el conocimiento solo, no es suficiente.

Cultivar las Relaciones

Profesionales que nos apoyen, que nos escuchen y que nos impulsen. Primero aprendemos de las personas que tenemos más cerca y luego iremos expandiendo las relaciones hasta obtener sponsors, mentores y coaches. Cuando hemos desarrollado nuestra reputación y probado nuestro trabajo, podemos hacer hincapié en los pasos a futuro creando sinergias con profesionales tanto dentro de la empresa como fuera.

No es un camino fácil pero tampoco podemos saltarnos etapas, cada oportunidad será buscada y encontrada a su debido tiempo. Y gracias a las organizaciones como las citadas, las mujeres tanto en el Silicon Valley donde me encuentro cómo en Mexico, con los chapters, desarrollamos nuevas oportunidades, creamos comunidad y avanzamos en su liderazgo. Como siempre digo podemos Do Better. Get Better. Be Better

