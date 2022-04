La galería Sotheby’s de Nueva York presentará la próxima semana su primera subasta de arte generativo o nativo digital, que recoge obras creadas digitalmente durante los últimos cincuenta años, desde los pioneros que comenzaron a hacer arte por computación en los años sesenta del pasado siglo.

“Nativo digital 1.3: arte generativo” es el título de esta subasta que estará abierta -digitalmente, por supuesto- entre el 18 y el 25 de abril, con una exposición de las obras, algunas de ellas físicas y otras virtuales, en la galería neoyorquina entre el 19 y el 24.

La puja incluirá obras de los artistas más reconocidos de este medio, una buena parte de ellos mujeres, como Vera Molnar, considerada una de las pioneras, y otros precursores como Chuck Csuri, Roman Verostko, hasta creadores más contemporáneos como Dmitri Cherniak, Anna Rider, Sofia Crespo o Iskra Velitchkova.

Sotheby’s presenta su primera subasta de arte nativo digital

Los precios de salida publicados por Sotheby’s oscilan en general entre 15,000 y 20,000 dólares por pieza, aunque algunas, como “Beyond Recognition”, de IX Shells, salen con una horquilla de 200,000 a 300,000 dólares, o incluso más.

Destaca por su horquilla entre 1 y 1.5 millones “The difference between the subtleties and the subtle ties”, de Dmitri Cherniak, que se venderá en versión física y NFT.

Esta subasta y exposición simultánea pretende explicar cómo el movimiento actual del arte NFT (“non-fungible token”) bebe de un movimiento nacido hace más de medio siglo, cuando los artistas más rompedores comenzaron a usar las computadoras para presentar sus propuestas.

La subasta tiene como curadores a Anne and Michael Spalter, Sofía García e Itzel Yard.

