S&P 500 cierra estable pese a reporte dispar del Citigroup, Nasdaq toca máximo

Reuters.- El índice S&P 500 de Wall Street finalizó estable tras oscilar entre alzas y bajas durante la sesión después de que Citigroup inició la temporada de resultados con un reporte dispar.

Citi informó ganancias trimestrales mejores a lo esperado, pero también una contracción en su margen neto por intereses.

La baja en dichos márgenes generó un retroceso en las acciones de otros bancos ante preocupaciones de que pueda ser un presagio de menores ganancias en la industria, en momentos en que se han reducido las tasas de interés de mercado.

Pese a que las acciones de Citi borraron casi todas sus pérdidas para cerrar con una baja de sólo un 0,1%, el índice bancario descendió un 1%. Los títulos de JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc y Wells Fargo & Co -que informaron sobre sus resultados el martes- descendieron más de un 1%.

Como resultado, las acciones financieras descendieron un 0.5% para ser el mayor lastre del S&P 500 entre los principales sectores.

Sin embargo, las alzas en los papeles tecnológicos y de cuidado de la salud compensaron las bajas del sector financiero. Eso ayudó a que el Nasdaq cerrara la sesión con ganancias para alcanzar su cuarto cierre consecutivo en máximo histórico.

Analistas esperan que las ganancias de las compañías que integran el S&P 500 bajen un 0.3% interanual, en lo que sería el primer trimestre de declive en tres años, según datos de Refinitiv IBES.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 27.13 puntos, o un 0.1%, a 27,359.16 unidades; el S&P 500 ganó 0.53 puntos, o un 0.02%, a 3,014.3 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 14.04 puntos, o un 0.17%, a 8,258.19 puntos.

Las acciones de Boeing Co perdieron un 1% tras un reporte de Wall Street Journal del domingo que afirmó que los aviones 737 MAX de la compañía seguirían con la prohibición de volar hasta 2020.

