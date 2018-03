Stranger Things impulsó la cultura pop… y la venta de los waffles de Kellogs

La exitosa serie de Netflix, Stranger Things, no solo ha tenido una gran influencia en la cultura pop, también influyó en los negocios. En concreto, en la industria de wafles (gofre) congelados.

Según Create World Class Marketing, la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix impulsó las ventas de los wafles Eggo, de la compañía Kellogs, señaló Business Insider.

Lee también La segunda temporada de Stranger Things ya tiene fecha de estreno

Sam Ro, editor en jefe de Yahoo Finance, tuiteó una diapositiva que mostraba cómo la serie ha beneficiado a Eggo. La diapositiva era de una presentación de Kellog en la conferencia CAGNY (Consumer Analyst Group de Nueva York).

Stranger Things has been huge for Eggos $K #cagny pic.twitter.com/Od0j3YbyJh

— Blockchain Sam Ro (@bySamRo) February 21, 2018