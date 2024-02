Aleksandr Zhadan sabía que no quería coincidir en Tinder con ninguna mujer que tuviera flores en sus fotos de perfil. En Rusia, donde vive, pensó que era un signo revelador de un gran ego, similar a las fotografías de hombres sosteniendo peces que han plagado las aplicaciones de citas en Estados Unidos.

También sabía que no quería continuar conversaciones con mujeres que fueran muy religiosas, interesadas en la astrología o que no trabajaran.

Así que construyó algunos robots impulsados por inteligencia artificial para eliminarlos.

“Había tenido una buena relación durante dos años y me di cuenta de que entiendo lo que quiero, entiendo lo que no quiero y entiendo cómo podemos conectarnos”, Zhadan, un AI de 23 años. dijo a Forbes desde Moscú el gerente de producto que se hace llamar Sasha. “Quería encontrar el indicado”. Para eliminar parte del tiempo y la tensión emocional de tener cientos de citas y examinar miles de perfiles en Tinder, creó un deslizador automático en 2022 para hacer parte del trabajo. Y cuando se presentó ChatGPT poco después, comenzó a programarlo para chatear con sus coincidencias. Transcripciones, capturas de pantalla y datos revisados por Forbes muestran la evolución de la IA de Sasha a medida que la mejoró durante varios meses.

Al principio, el robot era absolutamente malo. No parecía él y le faltaba información básica. Si GPT decía que el perro de Sasha estaba en el hospital y la mujer preguntaba qué había pasado, no podía responder de forma lógica.

Para mejorar su conversación de Tinder, Sasha creó una base de datos utilizando conversaciones humanas que él, no GPT, había tenido anteriormente en la aplicación, incluidas palabras clave, preguntas y respuestas sobre temas de los que hablaba a menudo. Entrenó la siguiente iteración de su chatbot con esos datos y entrenó su deslizador automático (impulsado por el modelo de visión Torchvision) para filtrar más fotos según sus preferencias. En un momento, incluso programó la IA para que dejara de responder a coincidencias que lo criticaban por usar ChatGPT para escribir su tesis, una hazaña que lo había convertido en una celebridad local, porque para él, esto indicaba que carecían de cualidades importantes que buscaba en un socio. : creatividad y apertura de miras.

Y las cosas mejoraron, a pesar de algún contratiempo ocasional. En un caso, sin que Sasha lo supiera, GPT aceptó una cita en el Museo de Arte Multimedia Contemporáneo local de Moscú. Cuando la mujer apareció y Sasha, sin darse cuenta, no lo hizo, le envió un mensaje por Tinder para preguntarle si todavía vendría. El robot respondió asegurándole que estaba en camino y disculpándose por el retraso.

En diciembre de 2022, el GPT de Sasha comenzó a charlar con una pareja que vivía en las afueras de Moscú, Karina Vyalshakaeva, y se conocieron en persona por primera vez en enero. En ese momento, Sasha optó por no continuar con la relación. Pero unos meses más tarde, una versión mejorada de su bot basada en GPT-4 resucitó su chat de Tinder. “Hola, hace tiempo que no hablamos”, escribió. “Espero que lo estés haciendo bién. Estaba pensando en nuestras conversaciones y decidí escribir. ¿Cómo estás?”

Y fue entonces cuando el robot y Karina realmente hicieron clic.

Karina, que tiene 22 años, no sabía que se había introducido un robot en sus mensajes directos. GPT elogió sus fotos y luego, gracias a una función que Sasha configuró para que el bot sugiriera, después de 60 mensajes, que trasladaran la discusión a Telegram (que se usa allí de manera tan ubicua como usamos iMessage para enviar mensajes de texto), comenzaron a hablar con más regularidad. fuera de Tinder. De manera similar, ahora en Telegram, el bot pediría una cita después de 60 mensajes. Y a través de una integración con Google, conocía el horario de Sasha y podía sugerir un restaurante o bar para la cita.

Karina no tenía idea de que había sido elegida algorítmicamente y conversaba con IA hasta más de seis meses después, en noviembre, cuando ella y Sasha ya vivían juntos y él dio la noticia.

“Realmente me sorprendió”, dijo a Forbes desde Moscú. “¡Porque en ese momento analicé todos los mensajes en mi cabeza! ¿Cuándo me respondió? ¿Y cuando me respondió el bot? ¿Y cual es la diferencia?”

‘HAY UNA APLICACIÓN PARA ESO’

La IA en las citas no es exactamente nueva. Algunas de las aplicaciones de citas más populares del mercado, desde Bumble hasta Hinge y Tinder de Match Group, han dependido durante mucho tiempo del aprendizaje automático, tanto para calibrar posibles coincidencias como para proteger a los usuarios de fotos de desnudos no solicitados, bots y estafadores.

Pero desde la introducción de ChatGPT y otras IA generativas, que en el último año finalmente convirtieron la tecnología en un nombre familiar, los emprendedores están encontrando nuevas formas de aplicarla a las citas, y muchos que buscan el amor la están adoptando rápidamente. En los últimos meses hemos visto una explosión de todo, desde bots que escupirán frases para ligar y coquetearán contigo hasta editores de inteligencia artificial que pulirán tu perfil de citas y generadores de fotos que pueden convertir tu selfie en el baño.

Se trata de disparos a la cabeza de alta calidad. (Incluso puedes intimar con una versión de “novia” de un influencer con IA).

Todo esto hace que algunos se quejen del triste estado distópico de las relaciones románticas y otros acepten el momento como transformador para la conexión humana. Según datos de Pew, más de una cuarta parte de los jóvenes estadounidenses cree que los algoritmos pueden predecir si dos personas se enamorarán.

“Las aplicaciones de citas son probablemente una de las mejores áreas para aplicar algunas de estas cosas más extrañas de la IA”, dijo Sarah Kunst, fundadora y socia general de la firma de capital riesgo Cleo Capital, quien también se desempeñó como asesora senior de Bumble. Aunque la tecnología podría inspirar más fatiga o mal comportamiento en las aplicaciones de citas, Kunst cree que también hará que cosas por las que la gente alguna vez se avergonzaba o criticaba sean más aceptadas y convencionales.

“La IA desestigmatiza muchos de los comportamientos que antes la gente tenía, pero que eran menospreciados… cosas que la gente ha estado haciendo un poco más en secreto [pero] ahora, de repente, hay una aplicación para ello”. le dijo a Forbes, ya sea Photoshopping o Facetuning o usando la automatización para aligerar la carga de deslizar infinito. “Una vez que has estado en aplicaciones de citas durante Dios sabe cuántos años, llega un punto en el que piensas, en realidad, ¿es tan mala idea?”.

Lindsey Metselaar, presentadora del popular podcast de citas “We Met At Acme”, dijo que la IA está haciendo que las citas sean mucho más factibles para las personas ocupadas que simplemente no tienen tiempo para administrar aplicaciones, y mucho más accesibles para aquellos que necesitan consejos pero No puedo permitirme un entrenador o un servicio de búsqueda de pareja.

“Creo que es realmente útil”, dijo a Forbes. “Si este robot de IA tiene el mismo consejo, o está programado para tener las mismas respuestas, como alguien como yo les diría, entonces es una victoria”.

YourMove AI se anuncia a sí mismo como un antídoto para las aplicaciones de citas “agotadoras” que permite a los usuarios “dedicar menos tiempo desplazándose y más tiempo saliendo”. Desde su lanzamiento a finales de 2022, la aplicación ha ayudado a unos 250.000 usuarios a escribir copias de sus perfiles, así como abridores y respuestas a mensajes, y a generar fotografías de citas compatibles con las plataformas líderes. El cofundador Dmitri Mirakyan, quien en el pasado se describió a sí mismo como una “persona realmente incómoda”, dijo que creó las herramientas para personas como él, cuando era soltero y necesitaba ayuda. (Muchas otras empresas emergentes ofrecen características similares).

“Las citas en línea son extrañas. La interacción humana a nivel algorítmico es extraña. Todo lo que estoy tratando de hacer es [poner] a las personas que creo que están en desventaja en el espacio, específicamente a las personas que son introvertidas o que navegan por el cambio cultural, en pie de igualdad con todos los demás”, le dijo a Forbes. Ser rechazado o engañado repetidamente después de enviar un mensaje puede ser agotador, especialmente para aquellos que son tímidos o no tienen mucha energía social para empezar, y “la IA casi da una sensación de seguridad”. “En eso”, dijo Mirakyan. “No soy yo quien hace esto; esta es la aplicación que sugiere algo. Es decir, no me rechazan a mí, sino que rechazan la aplicación”.

Karina Vyalshakaeva no tenía idea de que había sido elegida algorítmicamente y conversaba con un robot creado por su ahora prometido, Aleksandr Zhadan, hasta que ya vivían juntos.ALEKSANDR ZHADAN

Aunque las aplicaciones de citas lucharon contra el fraude y la manipulación antes de la IA, Mirakyan reconoció que algunas herramientas de IA emergentes podrían empeorar la búsqueda de conexiones en estas plataformas. “Creo que existe el riesgo de que las citas online, con algunas de las cosas que estoy haciendo, generen reacciones negativas”, dijo. “Porque nadie quiere hablar con un robot. Nadie quiere saber que está hablando con un robot. Y creo que existe un gran riesgo de percepción asociado con eso”.

Su IA se deslizó hacia la derecha, luego le dijo que le propusiera matrimonio y ahora se van a casar: una historia real

Algunos fundadores del sector están intentando dar cuenta de eso. Cristina Vanko está creando una aplicación de citas basada en audio, Arrow, que requiere que los usuarios envíen una grabación de voz a un socio potencial para que coincida. Aunque los deepfakes de voz con IA han sido problemáticos para todos, desde los actores hasta el presidente Joe Biden, Vanko cree que la voz es crucial para las citas online. Lo considera clave para contrarrestar el auge de la IA que, en su opinión, está conduciendo a “una nueva forma de pescar la personalidad”, obligando a los usuarios a jugar más juegos y haciendo que el proceso de encontrar una relación sea más estresante.

“Quieres saber que te estás conectando con la persona misma; la voz llega al meollo de eso mientras mantienes una conversación real, descubres sus intenciones, escuchas el tono de su voz y simplemente tienes algo que decir. ”, dijo Vanko. “Vas a tener una cita y tener una conversación de todos modos, así que ¿por qué no [hacer eso] de inmediato y ver si quieres ir?”.

Este aumento de nuevas empresas de IA será una bendición para los actores tecnológicos más importantes del sector, según Kunst, director general de Cleo Capital que asesoró a Bumble, pero los titulares también están implementando nuevas funciones de IA propias para competir. Match Group, matriz de las aplicaciones de citas líderes en los Estados Unidos, declinó hacer comentarios para esta historia. Pero la compañía dijo a los accionistas en enero que planea implementar algunos del mismo tipo de herramientas (destinadas a seleccionar perfiles y fotografías, y mejorar el recorrido general de las coincidencias) este año, invirtiendo hasta 30 millones de dólares en innovación en inteligencia artificial.

Están “trabajando en toda la cartera en ideas innovadoras e incubando nuevos productos”, dijo el director ejecutivo Bernard Kim en una reciente llamada sobre resultados. “Esta tecnología es revolucionaria para las citas”.

¿QUIÉN ENCONTRÓ ‘EL INDICADO’?

Sasha dejó de usar el bot una vez que él y Karina comenzaron a salir seriamente; en cambio, lo configuró para resumir periódicamente los mensajes con las personas con las que había estado hablando en Telegram. Pero se detuvo en seco cuando un día eso lo animó a proponerle matrimonio.

“Ofrezca a Karina casarse, enfatizando que su relación es equilibrada y fuerte”, dijo el robot en un mensaje en ruso traducido y revisado por Forbes. “Explique que valoran el tiempo que pasan juntos, la atención a los sentimientos de los demás y comparten los detalles de la vida cotidiana. Exprese su deseo de fortalecer su relación a través del matrimonio, enfatizando que este es un paso hacia la creación de un futuro juntos. Menciona cómo la imaginas feliz bailando en la boda y que este es un momento que les gustaría vivir juntos”.

En enero de 2024, un año después de que se conocieron en persona por primera vez, Sasha le propuso matrimonio a Karina en Hong Kong. Están planeando casarse en agosto.

Cuando se le preguntó si fue Sasha o el robot quien encontró “al indicado”, Karina respondió riendo: “Creo que el robot me encontró a mí, por Sasha”.

Pero esperan escribir sus votos matrimoniales por su cuenta.

Rashi Shrivastava y Nina Bambysheva contribuyeron con el reportaje.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

