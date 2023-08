De creadoras a CEO | Sigue lo que estás pensando, sin limitarte: Sujin Kim, ‘Chingu Amiga’

Sujin, mejor conocida como “Chingu Amiga”, comenzó a dar clases de coreano. Pero, al poco tiempo, llegó la pandemia y se vio sin trabajo. Esto la impulsó a continuar dando clases en línea: “Empecé a subir videos, pero no tenía tanto éxito. Tenía como cinco vistas. Sólo yo los veía”, dice entre risas.

Aquella realidad cambió prácticamente de la noche a la mañana cuando comenzó a publicar videos sobre las diferencias que existen entre México y Corea. Sujin cayó en cuenta de que la gente, en general, consume videos para “pasar bien el tiempo”. Esto la llevó a dividir el proyecto: por un lado, no dejó de impartir las clases de coreano, y, por otro, continuó desarrollando el canal que hablaba sobre las diferencias culturales entre ambos países. El crecimiento fue vertiginoso. Ella se unió a YouTube en el año 2020 y actualmente tiene más de 4,800 millones de vistas y 8.2 millones de seguidores. Esto la convirtió en una de las Top 5 Youtubers de México.

Uno de los aspectos que más le costaron en el desarrollo de empresa, comenta, fue el tema contable (ella estudió Economía en Corea del Sur; sin embargo, en México, tuvo que aprender desde cero. “Me tardé casi un año en poder entender cómo funcionaba esto”. No fue tarea fácil: “En Corea, para hacer una compañía, me tardo 30 minutos; aquí… sí me tardé un poco más”, dice y ríe de nuevo.

La incansable Sujin hoy está al frente de tres proyectos: Chingu Escuela, para impartir clases en línea del idioma coreano (a más tardar el año entrante, abrirá la escuela física en el centro de la Ciudad de México). Durante el primer mes, el centro de estudios en línea alcanzó 500 inscripciones. Actualmente hay ya más de 8,000 alumnos. La Chingu Tienda vende libros para aprender coreano: “Somos casi los únicos que traemos libros de Corea”, dice. Tiene un catálogo de más de 170 títulos. El tercer proyecto, Nadaun, ofrece productos en línea de K-beauty, para el cuidado personal y de la piel. Su catálogo es de 60 productos. Sujin, “Chingu Amiga”, ha trabajado más de 80 proyectos con diversas marcas.

