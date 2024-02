Super Bowl: Usher y el reto de hacer uno de los grandes shows del mediotiempo

La actuación que Usher, estrella del rhythm and blues (R&B), dará en el medio tiempo del Super Bowl LVIII del próximo 11 de febrero está ante el reto de convertirse en una de las mejores en la historia de los espectáculos del medio tiempo del partido por el título de la NFL.

El interprete de ‘Yeah!’, canción insignia que proyectó a la fama al ocho veces ganador del Grammy, será la figura estelar en el descanso del partido en el que los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers disputarán el trofeo Vince Lombardi en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Usher es un cantante nacido en Dallas, Texas. Tiene 45 años y a lo largo de su carrera ha vendido más de 80 millones de discos, presume nueve sencillos número colocados en el número uno, además de sus ocho galardones en los American Music Awards, es el quinto más premiado en los Billboard Music Awards, con 18.

Un sueño cumplido para Usher

Tener la responsabilidad de ser el artista principal en el medio tiempo del Super Bowl LVIII es un sueño cumplido para Usher, quien en el 2011 tuvo una participación en el espectáculo del Super Bowl XLV como invitado de Black Eyed Peas, grupo estelar, en un ‘show’ en el que también actuó Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses.

Ofrecer una presentación histórica que rompa marcas a nivel de audiencia e impacto musical no será sencillo.

Super Bowl con Rihanna, el más visto en la historia

El espectáculo de medio tiempo más visto en la historia corresponde al que ofreció Rihanna en el Super Bowl del año pasado que captó, según datos de Forbes, 118.7 millones de visualizaciones; apenas por encima de las 118.5 millones de vistas que obtuvo la de Katy Perry en la edición XLIX del 2015.

A pesar de no acercarse a esos números televisivos, los críticos de la revista Billboard consideran que la mejor actuación en estos espectáculos ha sido la de Prince en el Super Bowl XLI realizado en el 2007.

Prince, quien falleció en abril del 2016, abrió aquella presentación con un tributo a Queen con el tema ‘We Will Rock You’; actuación que llegó al clímax con la interpretación de su éxito ‘Purple Rain’, bajo una torrencial lluvia que cayó sobre el Dolphin Stadium de Miami, Florida.

El Super Bowl se realiza desde 1967. En sus primeras tres ediciones el entretenimiento del medio tiempo estuvo a cargo de bandas universitarias.

Fue hasta el Super Bowl IV, en el que Kansas City Chiefs se impuso 23-7 a Minnesota Vikings, en el que un artista famoso se ocupó del espectáculo. Carol Channing, estrella de Hollywood y Broadway, reconocida por su participación en las cintas ‘Hello, Dolly!’ y ‘Los caballeros las prefieren rubias’ fue la atracción principal.

El próximo 11 de febrero Usher unirá su nombre al de leyendas de la música que han impactado al mundo con su talento en el espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl.

Michael Jackson, Madonna, Mick Jagger, Paul McCartney, Diana Ross, Aerosmith, U2, Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira…, una lista que pone a pensar en qué tendrá que presentar el interprete de ‘DJ Got Us Fallin’ in love’ para que su actuación sea histórica.

