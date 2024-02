¿El Super Bowl estableció un récord de audiencia? Esto es lo que tendrá que superar

Se espera que la intriga en torno a la asistencia de Taylor Swift, el segundo juego de final de temporada que llega a tiempo extra, y los rumores de una aparición de Justin Bieber en el medio tiempo hayan impulsado la audiencia de la segunda victoria consecutiva del Super Bowl de los Kansas City Chiefs en territorio sin precedentes, potencialmente superando al gran partido del año pasado como el Super Bowl más visto de la historia y acercándose al récord de audiencia transmitido establecido por el alunizaje de 1969.

HECHOS CLAVE

El Super Bowl LVIII estuvo preparado para el éxito de audiencia desde el principio: los Kansas City Chiefs defendieron su título de campeonato contra los San Francisco 49ers; Swift volando por todo el mundo para ver tocar a su novio Travis Kelce después de una actuación del Eras Tour en Japón; y Usher, ampliamente conocido por ser uno de los primeros mentores de Bieber, realizando un set de retroceso con Alicia Keys, Ludacris y Lil Jon.

The Wall Street Journal, Deadline y NBC News estuvieron entre los que predijeron tempranamente que el Super Bowl transmitido por CBS, Nickelodeon y Paramount+ sería un candidato para superar el récord de audiencia del Super Bowl del año pasado de 115,1 millones de espectadores, la segunda televisión estadounidense más vista. programa de todos los tiempos.

Los Super Bowls constituyen ocho de los 10 programas de transmisión más vistos de la historia, según Deadline; el décimo más visto fue el discurso de renuncia del presidente Richard Nixon transmitido desde la Oficina Oval en 1974 y el programa más visto de todos los tiempos fue el Apollo. 11 alunizaje, que con 150 millones de espectadores supera con creces a sus competidores.

El enfrentamiento “Kelce Bowl” del año pasado entre los Eagles y los Chiefs fue el Super Bowl más visto de la historia con 115,1 millones de espectadores, seguido por el partido New England Patriots vs Seattle Seahawks en 2015 con 114,4 millones de espectadores, el partido Rams vs Bengals de 2022. con 112,3 millones de espectadores y el enfrentamiento entre Seahawks y Broncos de 2014 que fue visto por 112,2 millones de personas.

El Super Bowl será la culminación de un año que ya batió récords para los juegos de la NFL: los enfrentamientos durante la temporada regular de 2023 atrajeron un promedio de 17,9 millones de espectadores, según muestran los datos de Nielsen, un aumento año tras año del 7% y la mayoría. desde 2015.

El crecimiento de los ratings continuó en la postemporada: los 12 juegos de playoffs previos al Super Bowl del domingo tuvieron un promedio de 38,5 millones de espectadores en televisión y plataformas de streaming, informó Associated Press, un aumento del 9% y la postemporada más vista de al menos los últimos 35 años. años.

A QUÉ PRESTAR ATENCIÓN

Los datos de las calificaciones. Históricamente, las cifras de audiencia han estado disponibles el día después del Super Bowl, generalmente a media tarde.

Travis Kelce de los Kansas City Chiefs celebra con el Trofeo Vince Lombardi tras el Super Bowl LVIII de la NFL. GETTY

ANTECEDENTES CLAVE

El Super Bowl de 2024 estuvo lleno de narrativas virales. Antes del juego, los fanáticos estaban tan preocupados de que Swift no pudiera hacer su viaje alrededor del mundo para ver jugar a Kelce que la embajada japonesa en D.C. emitió un comunicado confirmando que podría “sorprender al público japonés” mientras Todavía llegaba “cómodamente” a Las Vegas antes de que comenzara el juego. Los amantes de las actuaciones del entretiempo estaban convencidos de que la estrella del pop Justin Bieber se uniría a su mentor Usher en el escenario, rumores que solo se alimentaron cuando el cantante canadiense apareció en Las Vegas antes del juego. Cuando apareció en las gradas con su esposa Hailey, Bieber no subió al escenario, lo que provocó que miles de fanáticos expresaran su decepción en las redes sociales. Otras historias que alimentaron el interés en el juego: fue el primer Super Bowl celebrado en Las Vegas; los Chiefs estaban preparados para ser el primer equipo en décadas en ganar títulos consecutivos, el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Brock Purdy, tenía algo que demostrar y el legado del entrenador de los Chiefs, Andy Reid, tenía a los fanáticos de la NFL interesados en si él hubiera logra su tercera victoria en el Super Bowl en cinco temporadas.

EL GRAN NÚMERO

Tres. Esa es la cantidad de puntos que los Kansas City Chiefs (25) vencieron a los San Francisco 49ers (22) en tiempo extra el domingo. Fue el segundo Super Bowl en llegar a tiempo extra. Después del juego, varios jugadores de los 49ers admitieron que no estaban tan preparados para tal resultado que no estaban conscientes de las reglas de tiempo extra de postemporada de la NFL.

TANGENTE

Nickelodeon entró en la acción del Super Bowl con su propia transmisión para niños el domingo por la noche que instantáneamente se convirtió en material viral para memes. Calificada como “tremendamente caótica” por The Guardian, la transmisión de Nickelodeon mostró el juego en vivo desde la casa de Bob Esponja, Fondo de Bikini, e incluyó un cameo de Dora la Exploradora como experta en reglas. El programa se inclinó hacia el tema submarino y mostró a los asistentes famosos con sus nombres convertidos en juegos de palabras con peces como “Leprawn James”, “Fin Diesel” y “Billie Eelish”. Cuando se presentó al ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, la transmisión de Nickelodeon se refirió a él como “el novio de Taylor Swift”.

