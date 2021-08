Fuera del mundo físico las mujeres continúan enfrentando violencia de género, incluso en los videojuegos: un 46.3% declaró recibir comentarios machistas por parte de otros gamers, el 36.3% recibió acoso, un 35.3% declaró que aún existe el estereotipo de la mujer gamer, 24.3% recibió maltratos e insultos y otro 17.7% aseguró que otros gamer no quisieron jugar con ellas por su género, de acuerdo con el estudio Gamers Research Field Agent 2021 de Nivea y LDM.

“El mundo del gaming es una de las industrias digitales que están experimentando el mayor crecimiento (5.5% respecto a 2019), siendo México el país de Lationamérica con mayor facturación, y con un total de 64 millones de usuarios, que son potenciales usuarios de nuestros productos. En Nivea llevamos más de 130 años apoyando a las mujeres para que se sientan bien en su piel, independientemente del ámbito en que se encuentren”, explica Santiago Nettle, director de Marketing de Nivea para el Norte de Latinoamérica en entrevista con Forbes México.

Nettle comenta que el estudio detectó que del 50% de mujeres que participaron (el cual reunió a 2,000 gamers de ambos géneros) considera que si existen desventajas en el mundo gamer por ser mujeres, es decir por razón de género, en tanto el 25% de los hombres no considera que existan desventajas para ellas.

“Prueba de ello es que prácticamente el 50% de los jugadores amateurs son mujeres, sin embargo únicamente 1 de cada 10 jugadores profesionales son mujeres”, comenta Nettle.

De los 2,000 encuestados el 91.3% declaró jugar videojuegos, donde los hombres dominan ligeramente su participación con una presencia del 53%.

“La mujeres con una mayor cantidad de seguidores, son chicas muy lindas. Simpáticas, coquetas y con lindo cuerpo. Desafortunadamente ellas tratan de atraer más seguidores debido a que ellas mismas sexualizan su cuerpo, utilizando ropa descontada con toda la intención de atraer miradas, o hacen movimientos incitantes. Tal vez mi comentario suena misógino pero tienen que aprender a ver desde el lado masculino y darse cuenta que a veces ella son parte de lo que genera este problema”, declaró uno de los participantes del estudio.

Entre los problemas que enfrenta una mujer en el mundo real y en el contexto mexicano se se encuentran: feminicidio, acoso sexual, violencia política contra las mujeres, violencia física, emocional y psicológica, así como falta de representatividad, y un sin número de agresiones.

En la encuesta las mujeres gamers denunciaron ser víctimas de acoso y machismo y en tercer lugar recalcaron que enfrentan la violencia psicológica. Así como siete de cada 10 mujeres mencionó que otro problema a los que se enfrentan es a ser juzgadas por su físico.

“Ser juzgadas por ser mujer y que esperan que cumplas con es estereotipo, ya qué hay muchas chicas gamers con buen cuerpo y esperan que todas las mujeres gamers sean así”, declaró una encuestada.

Tanto hombres como mujeres consideraron que existen pocas gamers profesionales por el poco apoyo que recibe la mujer en este mundo, impulsado por los estereotipos y porque subestiman a la mujer en este ámbito, al considerarse un ‘juego para hombres’.

“Principalmente porque nos consideran como mujeres débiles y creo que existe mucho acoso combinado con comentarios machistas en el mundo de los videojuegos, creo que esas son las principales desventajas para que las mujeres sobresalgamos en el mundo profesional de los videojuegos”, añadió otra encuestada.

En la region de Valle de México se encuentra el mayor público gamer, ligeramente dominado por las mujeres 16% vs hombres 15%, seguido por la Región Sureste con el 10% de los hombres vs 8% de las mujeres, Región norte con 8% tanto para hombres como para mujeres, Región Centro con 8% de los hombres vs 7% de mujeres y la Región Noreste con el 4% de hombres vs 3% de mujeres.

Entre las plataformas preferidas se encuentra la Videoconsola de Sobremesa, Ordenador y Videoconsola Portátil, los cuales tienen la frecuencia más alta entre 1 y 3 veces por semana, además los gamers pasan entre 1 y 5 horas al día jugando, alrededor de 40 horas a la semana prácticamente una jornada laboral.

La preferencia del tipo de videojuegos puede variar según la plataforma, por ejemplo para videojuegos de Arcade es más fuerte en smarthphone, por otro lado los juegos de Acción, Aventura, Deportivo, Estrategia y Simulación se prefiere jugar en Videoconsola de sobremesa u Ordenador.

La edad promedio de los gamers se encuentra principalmente entre los 25 y 34 años, se puede encontrar en todo México aunque el aforo más grande está en Valle de México.

Las principales plataformas en las que juegan son smartphone, Videoconsola de Sobremesa y Ordenador, haciendo mayor énfasis en las últimas dos.

En cuanto las preferencias de los gamers, el 77% de los hombres prefieren hacerlo solos vs del 72% de las mujeres, mientras el 43% de hombres optan por jugar con amigos vs el 26% de las mujeres, sin embargo, el 21% de las mujeres juega videojuegos con sus hijos vs el 11% de hombres y el 35% de mujeres prefiere hacerlo con la pareja vs el 4% de hombres.

Las categorías de juegos más atractivas para las mujeres gamers son: Acción, Aventura, Arcade, Estrategia y Simulación

A diferencia de sus contrapartes gamers, a las mujeres el mayor incentivo para jugar videojuegos es para desestresarse en comparación con la diversión, el mayor motivador de los hombres.

Israel Santiago, presidente de LDM menciona que más allá de los pendientes y retos que detectó el estudio, los datos mostraron también datos positivos para crear un sector más inclusivo.

“El dato que fortaleció toda nuestra estrategia fue saber que 2 de cada 3 personas tienen un sentimiento positivo al ver una mujer tener éxito en el mundo gamer; el cambio se puede dar, la comunidad está abierta para escuchar y ayudar a generar conciencia, estamos a tiempo para marcar una diferencia y redirigir el camino para una comunidad más inclusiva”, comenta Santiago.

Más que detectar el problema

Nettle asegura que la idea detrás del estudio, no solo tiene como objetivo crear una campaña enfocada a mujeres, sino que forma parte de un plan de mediano plazo para la organización.

”Queremos realizar acciones tangibles que contribuyan a un mundo gaming más seguro e inclusivo para las mujeres, pasando de ser e-Sports a We-Sports. En colaboración con Riot Games, en alianza con su exitosa licencia Valorant, vamos a a establecer entornos seguros para que las mujeres puedan jugar y competir sin sentir ningún tipo de bullying o discriminación por el simple hecho de ser mujeres”, explica el ejecutivo.

El directivo de Nivea comenta que el plan es organizar una serie de torneos femeniles que sirvan de plataforma para maximizar el talento gamer femenino y alcanzar un nivel suficiente para competir a nivel regional y global.

”Queremos ser capaces de medir y controlar el impacto de nuestras acciones con el fin de verificar si estamos en el camino correcto y nuestra estrategia está funcionando, por lo que a lo largo de la campaña estaremos monitoreando la evolución de la inclusividad dentro de este territorio”, menciona.