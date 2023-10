Tesla desacelera plan de construcción de planta en México por altas tasas de interés

Elon Musk dijo que hasta que las tasas de interés no bajen, Tesla se tomará con calma la construcción de la planta de montaje que tiene planificada en México por temor a otra crisis como la que en 2009 casi acaba con fabricantes como General Motors.

El cofundador de la firma de autos eléctricos dijo que la preocupación por los altos intereses, así como el estallido de conflictos bélicos, como los de Ucrania y Gaza, están desacelerando los planes para la construcción de esa planta.

“Queremos entender cómo está la economía global antes de ir a toda marcha con la planta de México. Estoy preocupado por el panorama de elevados intereses en el que estamos”, dijo el empresario en una llamada con analistas tras la presentación de los resultados financieros trimestrales de Tesla.

Musk razonó que para “la vasta mayoría de personas que compran un vehículo la cuestión son los pagos mensuales. Y con la subida de los tipos de interés, la proporción del interés en esos pagos mensuales aumenta naturalmente”.

Aunque aclaró que “seguro” que Tesla construirá una planta de montaje en México, para la que ya tienen un emplazamiento.

“Es una cuestión de tiempo. Las tasas de interés tienen que bajar”, expresó.

El empresario afirmó que si supiera cuáles serán las tasas de interés en el futuro podría indicar cuándo se construirá la planta.

“Vamos a empezar la próxima fase de la construcción el próximo año, pero todavía tengo cicatrices de lo sucedido en 2009, cuando General Motors y Chrysler casi van a la bancarrota. Está grabado en mi mente. Así que no voy a ir a la máxima velocidad en dirección a la incertidumbre”, concluyó.

‘Tesla se queda en México’: Hacienda

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, afirmó ayer que la firma no ha cancelado su inversión en México.

“Lo de Tesla fue una noticia que no entendemos bien de dónde salió, hemos hablado con las diferentes empresas, no han cancelado su inversión y de hecho hay 125 anuncios de inversión que no se hacen en el aire”, dijo durante su comparecencia en la Cámara de Diputados al responder a una aseveración de que la empresa ya no invertiría en México.

“Son 125 anuncios que las empresas llevan a sus consejos ejecutivos, consejos de dirección, son decisiones que se toman analizando el territorio, la estabilidad del país, y sobre todo las ventajas comparativas que tiene México para captar relocalización de empresas. Tesla se queda en México, es la información que tenemos”, aseveró.

El cinco de octubre Samuel García, gobernador de Nuevo León, entidad en donde está prevista la instalación de la Gigafactory de Tesla, declaró que la inversión sigue firme.

Lee: ‘Tranquilos, tendremos Tesla en Nuevo León’, dice Samuel García

El mandatario estatal respaldó al director global senior de políticas públicas y desarrollo empresarial de Tesla, Rohan Patel, quien había cuestionado en la red social X una publicación en donde se indicaba que el fabricante de autos eléctricos no llegaría a México.

“Tranquilos, Tesla sí va. Todo marcha muy bien y conforme a lo planeado. El gobierno de Nuevo Nuevo León trabaja incansablemente de la mano de Tesla para cumplir con los compromisos de infraestructura que requiere la Gigafactory”, dijo Samuel García en X.

Más temprano ese día, Tesla había solicitado al gobierno estatal que inicie los trabajos de infraestructura que se requieren para el arranque de la construcción de la planta.

Entre la infraestructura pedida están obras en materia energética, hídrica, vial y ferroviaria.

Con información de EFE

