Tesla investiga explosión de un modelo S en Shanghái

Reuters.- El fabricante de vehículos eléctricos Tesla envió este lunes un equipo a investigar un video aparecido en las redes sociales chinas que muestra la explosión de uno de sus modelos S mientras se encuentra estacionado, el último de una serie de incidentes que involucran a los autos de la empresa estadounidense.

El video, divulgado el domingo por la tarde y compartido extensamente en la red social Weibo, muestra al vehículo estacionado que empieza a emitir humo y segundos después estalla en llamas. Otro video que supuestamente fue grabado minutos después exhibe una fila de tres autos adyacentes completamente destruidos.

Reuters no pudo verificar de inmediato el origen de los videos, que según usuarios de Weibo fueron grabados en Shanghái.

