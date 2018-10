The Fit Body Co. el emprendimiento que nació tras una lesión de espalda

Hace cinco años, Julieta Silva se encontraba esquiando en Estados Unidos, cuando por descuido cayó, el golpe que recibió fue tal, que una de las vértebras de su espalda acabó por romperse en cuatro partes.

En un inicio los doctores no le dieron buenas noticias: era muy probable que no volviera a caminar, sin embargo, dos cirugías después había esperanza. Julieta empezó un proceso de rehabilitación y finalmente llegó la hora de fortalecer sus músculos para poder dar sus primeros pasos.

Buscando conseguir esto, se dio una vuelta por distintas tiendas de nutrición, encontrando que en ninguna de ellas había algún suplemento alimenticio que pudiera apoyarla, ya que casi todos estaban hechos para hombres.

“Yo quería un suplemento que me ayudara con mi espalda pero no había, en las tiendas sólo encontraba para hombre, hechos para inflar los músculos, algo que yo no buscaba, además de que una proteína de ese tipo podía llegar a afectar mis riñones o mi hígado”, comenta Silva.

PUBLICIDAD

Fue esta molestia la que la llevó a crear su propio suplemento, uno enfocado directamente en las necesidades de desarrollo muscular de la mujer.

Negocio en las redes

La idea se consolidó a principios de 2017, luego de obtener un aval de funcionamiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julieta sacó la primera producción de su proteína y fundó, para su venta, la compañía The Fit Body Co.

“Inicié sola la compañía, no tenía a nadie a mi lado más que a mi familia, que me apoyó tanto personal como económicamente, no sabía bien ni siquiera cómo la iba a vender, hasta que me di cuenta de que mi mejor aliado serían las redes sociales”, relata.

La emprendedora empezó entonces a enfocarse en crear la presencia de la compañía en redes, especialmente en Facebook e Instagram, los dos mayores canales de venta que hoy tiene, además de que al mismo tiempo se convirtió en influencer. Hoy entre todas sus cuentas, tanto las de las de la compañía como las suyas, aglutina a 127,000 personas.

Es por aquí por donde comercializa su proteína, así como también un paquete que incluye, además de este producto, una asesoría nutricional y un programa de ejercicios, con estos tres elementos lo que se busca es que sus clientes puedan bajar peso lo más rápido posible.

“Este paquete es un reto de transformación, así le llamamos, lo que se busca es que en dos semanas, con una dieta personalizada y rutinas de ejercicio para cada persona, puedan quemar grasa en el menor tiempo, cada mes lanzamos el reto y es ya una parte importante de nuestro modelo de negocio, tan sólo en el último tuvimos a 800 personas”, cuenta.

Apuesta a futuro

Para poder lanzar su proyecto, la compañía formó parte del programa de aceleración de 500 Startups, quien invirtió en la empresa 60,000 dólares que les sirvieron para empujar su producción y desarrollar sus canales de venta.

En 2017, su primer año, la compañía cerró con ventas por millón y medio de pesos (mdp), cantidad que quedará rebasada este año, ya que, de acuerdo con la emprendedora, este 2018 alcanzarán los 16 mdp.

Asimismo, para el final de este año, The Fit Body Co. tiene previsto concretar una expansión en sus productos, con el lanzamiento de una línea de artículos para hacer ejercicio, diseñados también exclusivamente para mujeres.

Con futuro

Para Bianca Castillo, nutrióloga especializada en deporte, este proyecto logró tener un desarrollo positivo por dos factores, el primero es que están entrando a un mercado en el que había muy pocos productos para mujeres, y, segundo, están reforzado su producto con un seguimiento nutricional que da a las clientas certeza sobre lo que consumen.

“La mayoría de los suplementos son para hombres, por eso me parece que esta es buena alternativa, además de que el hecho de que la suplementación esté acompañada por un especialista, que te diga cómo y cuándo tomarla es positivo para la salud”, advierte.

También te puede interesar: