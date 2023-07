Threads permitirá ver las publicaciones en orden cronológico: Mark Zuckerberg

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció este martes que la nueva aplicación Threads, que salió al aire este mes para competir contra Twitter, tendrá una opción para ver el contenido de las cuentas que los usuarios siguen en orden cronológico.

Hasta ahora, en la página de inicio solo se podían ver las sugerencias del algoritmo de la plataforma.

Zuckerberg, además, anunció que la aplicación también dará la opción de traducir las publicaciones.

El creador de Facebook no precisó la fecha a partir de la cual se pondría en marcha estas nuevas funciones, pero algunos usuarios han dicho -poniendo como prueba pantallazos- que han visto momentáneamente estas opciones en sus páginas de inicio de Threads.

Cuando Meta (matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger) lanzó en 100 países -ninguno de la Unión Europea- Threads este mes, dijo que con el paso del tiempo iría introduciendo nuevas funciones.

Por ahora, Threads es casi un clon de Twitter que incluye posts -fotos, videos de hasta 5 minutos y textos de hasta 500 caracteres-, pero no cuenta ni con mensajes directos ni con hashtags o etiquetas, por lo que no pueden crear trending topics (tendencias).

Threads cuenta ya con 118 millones de usuarios, según los datos de hoy de Quiver Quantitative.

Esta semana, la red social china de videos cortos TikTok también anunció la incorporación de texto en sus publicaciones.

Los gigantes en las redes sociales están volviendo a apostar por el “microblogging” para aprovecharse de la debilidad de Twitter.

Desde que la red social fue adquirida por el polémico multimillonario Elon Musk por 44,000 millones de dólares, tanto los anunciantes como los usuarios han aireado su preocupación por el futuro y la estabilidad de la red social.

Por su parte, Musk dice no estar preocupado por la competencia y el lunes cambió el icónico logo del pájaro azul por una “X”, que será también el nuevo nombre de la red, con el objetivo de trasformar la plataforma en una superaplicación que la gente no use solo como red social, sino también como mensajería instantánea y herramienta para la venta, compra y pago de bienes, servicios y oportunidades.

Con información de EFE

