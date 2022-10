Tom Brady y Gisele Bündchen consuman su divorcio

La estrella de la NFL, Tom Brady, y la supermodelo Gisele Bündchen, concluyeron su divorcio después de 13 años de matrimonio, anunció la pareja el viernes en las redes sociales, poniendo fin a meses de rumores y especulaciones sobre el estado de la pareja.

HECHOS CLAVE

En un comunicado compartido en Instagram, Brady escribió que la pareja finalizó la separación esta semana y llegó a la decisión de hacerlo “después de mucha consideración” de manera amistosa y “con gratitud por el tiempo que pasamos juntos”.

En su propia declaración, Bündchen dijo que “la decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado”, y aunque la decisión de divorciarse fue difícil, “me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre.

Tanto Bündchen como Brady pidieron privacidad durante este tiempo.

Brady y Bündchen tienen dos hijos juntos, Benjamin de 12, y Vivian de 9. Brady también tiene otro hijo, a Jack de 15, con su exnovia, la actriz Bridget Moynahan.

Varios medios informaron a principios de este mes que tanto Brady como Bündchen contrataron abogados de divorcio, y People informó el viernes que la pareja se presentó en Florida el viernes con los términos del divorcio ya establecidos.

No está claro cómo la pareja dividirá sus activos, incluidas las casas en el “Búnker de los multimillonarios” de Florida , Tribeca, Big Sky, Montana y Costa Rica.

CITA IMPORTANTE

“Somos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos”, escribió Brady. “Seguiremos trabajando juntos como padres para garantizar que siempre reciban el amor y la atención que merecen”.

ANTECEDENTES CLAVE

Brady fue el quarterback estrella de los New England Patriots durante dos décadas, antes de sorprender a los fanáticos al mudarse a los Tampa Bay Buccaneers, a los que llevó a una victoria del Super Bowl en 2021.

La familia Brady-Bündchen se mudó de Massachusetts a Florida. A principios de este año, Brady anunció brevemente que su tiempo jugando al futbol había llegado a su fin, y llamó a su familia su “mayor logro”.

Brady también agradeció a su esposa, “quien ha hecho TODO por nuestra familia para permitirme concentrarme en mi carrera” y cuyo “desinterés me permitió alcanzar nuevas alturas profesionalmente”.

Semanas después, el deportista se retractó y dijo que volvería a las canchas. En agosto, los rumores sobre una posible separación entre la pareja se dispararon cuando Brady se ausentó 11 días del campo de entrenamiento de los Bucs por motivos personales. Page Six informó que la decisión de Brady de regresar al futbol provocó una “pelea épica” entre Brady y Bündchen, lo que provocó que la pareja viviera por separado , aunque otra fuente le dijo a Page Six que el breve retiro de Brady no fue la razón de la separación final de la pareja. Bündchen le dijo a Elle en septiembre: “Hice mi parte, que es estar ahí para [Tom]. Me mudé a Boston y me concentré en crear un entorno acogedor y amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y a sus sueños”.

NÚMERO GRANDE

Brady ganó 83.9 millones de dólares el año pasado, estimó Forbes , lo que lo convirtió en el atleta número 9 mejor pagado de 2022. La mayor parte de eso se hizo fuera del campo, incluso desde su plataforma NFT Autograph, su línea de ropa Brady, su marca de fitness TB12 y su compañía de producción. Según los informes, su acuerdo para unirse a Fox Sports una vez que termine su carrera futbolística le hará ganar 375 millones de dólares en 10 años.

Bündchen apareció por última vez en la lista de Forbes de las 100 celebridades mejor pagadas en 2016, cuando ganó 30.5 millones de dólares. Este año, la modelo y ambientalista se convirtió en asesora de proyectos ambientales y comunitarios de la empresa de vigilancia IWC y asesora de iniciativas ambientales y sociales del intercambio de criptomonedas FTX.

Brady y Bündchen fueron presentados en una cita a ciegas organizada por un amigo en común en 2006, poco antes de que Moynahan confirmara que estaba embarazada, y se casaron en 2009. Los tres han trabajado para ser padres de Jack. En 2018, Bündchen le dijo a People que estaba “agradecida” por Moynahan y considera a Jack su “hijo adicional”. Brady y Bündchen fueron considerados una de las parejas de celebridades más glamorosas. En 2017, la pareja fue coanfitriona de la Met Gala junto a Pharrell y Katy Perry.

