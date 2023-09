La carrera de Tom Brady en Pats será llevada a televisión

EFE.- La historia de Tom Brady en New England Patriots, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, será llevada a la pantalla en una serie denominada ‘The Patriot Way‘ (Al estilo patriota).

“Los New England Patriots dominaron el panorama deportivo durante 20 años. Nuestra serie llevará a la audiencia al interior del Gillette Stadium para arrojar nueva luz sobre las emocionantes e históricas victorias de los Pats, el lado oscuro del éxito, y cómo se construyó una cultura de ganar a toda costa”, comentaron Paul Tamasy y Eric Johnson, guionistas de este proyecto.

3 de febrero de 20002: Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra celebra después de la victoria de los Pats sobre los St. Louis Rams en el Super Bowl XXXVI en el Super Dome de Nueva Orleans, LA. Foto: © Sporting News a través de Getty Images.

Tamasy y Johnson fueron candidatos al premio Oscar por su trabajo en la película ‘The Fighter‘ (El peleador), que fue protagonizada por Mark Wahlberg y Christian Bale en 2010.

Brady se retiró de la NFL en febrero pasado, luego de 23 años de carrera en los que ganó siete anillos de campeón, seis con los Pats, en los que estuvo 20 años, y uno con los Tampa Bay Buccaneers, con los que jugó tres.

La serie estará basada en el libro ‘12: Inside the Story of Tom Brady’s Fight for Redemption‘ (La historia interior de la lucha por la redención de Tom Brady), escrito por Casey Sherman y Dave Wedge, publicado en 2018.

Este proyecto abarcará desde la entrada de Brady a la NFL, a la que llegó elegido en el lugar 199 de la sexta ronda del Draft de 1999 por los Patriots, sin dejar de lado las controversias a lo largo de su carrera y, por supuesto, su éxito al frente de New England con el que ganó seis Super Bowls.

También expondrá sus enfrentamientos con el entrenador de Patriots, Bill Belichick.

“Como periodistas, tuvimos un asiento en primera fila para ver todo el increíble drama que se desarrolló antes y después de que los New England Patriots ganaran su primer Super Bowl en el 2001″, expresaron al portal Deadline, Sherman y Wedge, autores del libro, que colaborarán con Tamasy y Johnson.

El mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, y sus compañeros de equipo celebran su victoria sobre los Carolina Panthers en el Super Bowl XXXVIII en el Reliant Stadium de Houston, TX, el 1 de febrero de 2004. Foto: © Stan Grossfeld / The Boston Globe vía Getty Images.

Ésta será el tercer trabajo en conjunto entre los guionistas Paul Tamasy y Eric Johnson, y los escritores Casey Sherman y Dave Wedge, antes trabajaron en la adaptación de la película de Disney ‘The Finest Hours‘ (Horas Contadas) y en la cinta ‘Patriots Day‘ (Día de Patriotas).

