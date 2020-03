¿Tomar Uber, bici o Metro? Esta app te dirá la mejor opción

Yoyo, la app que ganó el Hacakatón 2019 y que busca integrar la movilidad de la Ciudad de México desde el transporte público hasta las plataformas de movilidad como Uber y las bicicletas, estará lista en la primera mitad del año, informó el director de la empresa, Fabián Ortiz.

Entrevistado tras su participación en el Foro Forbes 30 Promesas de los Negocios 2020, destacó que además se enfocará en descentralizar las alternativas de movilidad, cuya presencia prevalece en el centro de la urbe, donde hay mayor conectividad pero también mayor tránsito vehicular.

“Lo único que nos falta para salir al mercado es mejorar el look and feel de la aplicación y conectarnos con algunas empresas que todavía no tenemos. Espero que en dos meses, si todo sale en fast track.

“Ahora lo que sigue es definir nuestra visión a futuro, qué implica en inversión y modelo de negocios y terminar de desarrollar este prototipo”, explicó.

Aunque ya han integrado más de 15 servicios, algunas de las aplicaciones pendientes son Mi Taxi, que utilizan los taxis de la Ciudad de México, y Urbvan, app de movilidad colectiva en camionetas con rutas como Santa Fe y Polanco.

Parar su funcionamiento, hay que introducir un destino y el origen puede tomarse con la geolocalización o establecerse manualmente; una vez confirmados, se buscarán las opciones para llegar con datos como tiempo de espera, tiempo de traslado y precio entre las distintas alternativas de servicio y sus combinaciones. Por ejemplo, usar microbús, Metro y bicicleta o un auto privado o taxi y caminar. Así el usuario decidirá qué le conviene más. Luego, se elige la ruta y los servicios, mismos que se solicitarán en ese momento desde sus respectivas aplicaciones.

De acuerdo con Ortiz, en promedio los traslados desde el hogar a cualquier punto de la ciudad tardan 88 minutos, casi una hora y media, por lo que se colectarán datos para ofrecer opciones de movilidad más allá del auto particular y con ello reducir estos tiempos de traslado.

“Si tomamos en cuenta que esto es ida y vuelta, estamos perdiendo 3 horas del día en el tráfico”, indicó. “Yoyo motiva a usar otros medios de transporte y además incentiva esos medios de transporte y les da esa visibilidad sobre alguien que generalmente sacaría su coche o un Uber o un taxi. Queremos optimizar el tráfico y gestionar la demanda de todos los medios de transporte”.

La app también buscará integrar todos estos transportes y fomentar el uso de un único sistema de pago.

Ir más allá del ‘Centro’

Los servicios de movilidad alternativa como bicicletas (Ecobici, Jump, Mobike, Dezba), scooters (Grin y Bird) y motonetas (Econduce) solo se pueden mover en un rango máximo de 3 alcaldías de la Ciudad de México: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Ello en parte debido a su falta de anclaje en el caso de la primera, y los riesgos de seguridad que implica para las unidades no ancladas para las demás.

De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino de 2017 del Inegi, que registró los traslados dentro del Valle de México, las demarcaciones con más viajes por día son los circuitos Cuauhtémoc-Gustavo A. Madero, Coyoacán-Tlalpan, Cuauhtémoc-Iztapalapa, Coyoacán-Iztapalapa y GAM-Ecatepec.

Ante esta situación, una de las metas de Yoyo será ampliar la zona de operación de estos servicios con el fin de reducir la saturación del transporte público y los tiempos de traslado.

“Queremos ver estas opciones en más zonas de la ciudad. Queremos que esa zona se amplíe, pero no solo eso, queremos gestionar todos los flujos y movimientos que pasan en la ciudad y al Valle de México, no olvidemos también a la gente que se sube al metro, al RTP, Tren Ligero, al final buscamos también integrar esas soluciones y empezarlas a interactuar unas con otras, al final somos pocos los que nos movemos en esas zonas (céntricas)”, comentó Ortiz.

Si bien, aseguró que los riesgos de robo de unidades de movilidad sin anclaje como bicicletas y scooters, insistió en que se trata de llevar más allá el servicio, con un análisis de riesgo-beneficio.

Para ello recolectarán con la app Yoyo métricas de los flujos de viajeros con el fin de proponer políticas de movilidad a las autoridades, en particular a la Secretaría de Movilidad capitalina.