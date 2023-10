Tras bloqueo de celulares del ‘mercado gris’ Telcel recupera clientes

La iniciativa de fabricantes como Samsung o Motorola de bloquear celulares comercializados y adquiridos en el llamado “mercado gris” (importaciones irregulares) en México provocó el regresó de los consumidores a las tiendas de los operadores por algún equipo, ya que, en el caso de Telcel, comenzó a registrar mayores ventas de smartphones en el último mes.

El director general de la compañía, Daniel Hajj Aboumrad, reconoció que ha habido un incremento en este tipo de importaciones al país, algo que no les agrado a algunos de los fabricantes de teléfonos celulares.

“A algunas marcas no les gusta, digamos a Samsung no le gusta que los teléfonos Samsung no obtengan teléfonos de su oficina en México, sino de otro país; creo que están recortando y reduciendo estas importaciones. Por eso están viendo que hay más ventas de equipos este mes”, aseguró el director general de Telcel.

Y es que la compañía propiedad de Carlos Slim registró entre julio y septiembre de este año un incremento de 14.2% en la venta de equipos celulares, al alcanzar los 16,695 millones de pesos, meses que coinciden con el inicio de bloqueos por parte de Motorola que comenzó a finales de julio, la segunda marca más vendida en México, solo después de Samsung.

De hecho, la empresa de Slim presentaba caídas en este negocio; de acuerdo con los reportes financieros de América Móvil, tan solo en 2022 los ingresos por la comercialización de smartphones de la empresa bajaron 6.4% respecto al 2021, alcanzado los 125,179 millones de pesos.

Si bien en 2023, Telcel comenzó el año con el pie derecho en este mercado, al reportar un incremento por la venta de equipos del 14.2% en el primer trimestre, llegando 15,638 millones de pesos, para el segundo, estos cayeron 6.1% respecto al mismo periodo del 2022, a 15,816 millones de pesos.

Por su parte, los ingresos de AT&T por la venta de equipos entre julio y septiembre pasado fueron de 320 millones de dólares, lo que representó un incremento de 41.5% en comparación con el mismo trimestre del año pasado;

Además, los resultados obtenidos en estos tres meses son los segundos mejores en los últimos trimestres por la empresa dirigida por Mónica Aspe, ya que en el tercer trimestre de 2021 fueron de 261 millones de dólares, para el cuarto trimestre de ese año de 219 millones de dólares.

Mientras que de enero a marzo de 2022 sumaron 200 millones de dólares por la venta de teléfonos, tres meses después llegaron a 274 millones, en el tercer trimestre de ese año 226 millones, para el cuarto 282 millones; en el primero de 2023 alcanzaron los 292 millones y de mayo a junio pasados registraron su mejor trimestre con 332 millones de dólares.

A pesar de esto, este jueves la Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio un revés a Samsung, Motorola y ZTE, al pedirles detener el bloqueo de teléfonos adquiridos en el mercado gris, al considerar que esto afecta el derecho de los consumidores.

Las autoridades reconocieron que, si bien las importaciones provenientes del denominado “mercado gris” pueden afectar la calidad en la prestación del servicio, así como la posibilidad de hacer válida la garantía con el fabricante, han implementado campañas de sensibilización para que las personas consumidoras y usuarias tomen precauciones por los riesgos que involucra.

“Sin embargo, el bloqueo absoluto de los equipos terminales bajo la forma en la cual se está llevando a cabo, afecta los derechos de los consumidores y de usuarios finales”, detallaron en un comunicado conjunto.

