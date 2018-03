Tres lecciones del gurú de las ventas para tener un negocio exitoso

A los 7 años, Jack Daly, conocido como el gurú mundial de las ventas, obtuvo su primer trabajo, donde su producto estrella eran trapos para sostener ollas calientes, que ofrecía a mamás y abuelas; a los 12 construyó su primer negocio, comercializando periódicos; a los 13 ya tenía cinco empleados y vendía a 275 clientes hasta la puerta de su hogar.

“A los 13 años me acerqué con 200 personas exitosas y les pregunté cómo ser una persona con éxito en los negocios, pues quería construir mi propia empresa. Tomé esos consejos y entre los 26 y 46 años construí seis compañías, todas en el ramo de las ventas, con más de 2,600 personas. A los 46 años perdí la pasión por lo que estaba haciendo y me convertí en speaker. Durante los últimos 20 años he viajado por el mundo ayudando a las personas a crear sus empresas y vender”, cuenta el autor del libro Hyper Sales Growth.

Hay gente que piensa que los mejores vendedores de productos y/o servicios nacen con esa característica, sin embargo, para Daly no es así. Él asegura que la clave está en que las personas estén dispuestas a aprender y les apasione lo que hacen.

Según el empresario, el secreto para que a una persona que le gustan las ventas tenga una compañía exitosa se encuentra en:

PUBLICIDAD

Contar con una visión. Necesitas saber lo que estás tratando de construir. De igual manera, si eres emprendedor, es bueno enfocarte en una dirección y sobre ella construir un plan. “Es mejor elegir lo que te apasiona, pues puedes escoger algo que genere más dinero, pero que no te guste tanto, eso no te llevará al éxito. Para ser exitoso tienes que darte cuenta de que caerás y cometerás errores, lo importantes es levantarse y volver a intentarlo”, comenta. Poner a las personas clave en los puestos clave. “Hay que tener un buen equipo y experimentado que no dependa del dueño de la entrepreneur para realizar las tareas”, dice Daly. Crear una cultura. Es importante crear una cultura en la que los empleados quieran trabajar y no lo hagan por obligación, para lo cual se necesitan de cuatro cosas: sistemas de reconocimiento, a la gente le gusta ser reconocida; sistemas de comunicación, la gente quiere saber qué es lo que está sucediendo en la empresa; desarrollo profesional y personal; y empoderamiento, los trabajadores quieren sentir que pueden tomar decisiones propias.

El experto añade que la clave para alcanzar híper ventas está en contar con un plan y metas escritas; así como alguien que respalde tu proyecto; poner atención a los clientes que vendrán, identificar los prospectos y estar en contacto con ellos; y construir confianza, lo cual se logra cuando te importa más el cliente que la venta.

¿Cuánto tiempo puede tardar un emprendedor en tener un negocio que venda?

Dice el dicho que el éxito llega de la noche a la mañana… luego de años de perseguirlo. Walt Disney tuvo que tocar 308 puertas de bancos para hacerse del dinero que necesitaba. Si realmente crees que puedes hacer algo, encontrarás a las personas que te ayudarán a hacerlo, dice el empresario.

“Para que el emprendedor sea exitoso, tiene que ser persistente. Trata una y otra vez, sin importar lo que suceda, sigue adelante. Para algunos emprendedores puede tomar menos de un año y para otros cinco años. Muchos emprendedores renuncian porque se cansan de intentarlo y tal vez al día siguiente lo pudieron haber logrado”, agrega.

Por otra parte, el experto añade que hay empresas que no venden lo suficiente, lo cual podría deberse a que el producto tiene un precio demasiado alto, no satisface la necesidad del mercado o tal vez la calidad es menor al de la competencia.

Te recomendamos: Curiosidad y miedo, los motivadores para innovar: Kio Networks