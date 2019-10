Trump atribuye a un perro muerte de líder del grupo terrorista Estado Islámico

El presidente de Estados unidos Donald Trump atribuyó a un perro la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Abou Bakr al-Baghdadi, abatido por el Ejército de Estados Unidos durante una operación militar en Siria.

“¡Hemos desclasificado una imagen del maravilloso perro (nombre no desclasificado) que hizo un GRAN TRABAJO al capturar y matar al Líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!”, dice un mensaje en Twitter de Trump donde muestra la imagen del perro.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019