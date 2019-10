Trump critica a Pelosi por ‘tardarse mucho’ en avalar el T-MEC

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes a la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por no instar a una votación rápida en el Congreso sobre el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mandatario republicano y su gobierno han estado presionando por la ratificación del acuerdo comercial desde que los tres países concordaron reemplazar en noviembre de 2018 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El nuevo pacto debe ser aprobado en un Congreso dividido, donde los demócratas liderados por Pelosi controlan la Cámara baja y han dicho que tienen preocupaciones sobre el acuerdo, en especial por las disposiciones laborales y de aplicación.

Funcionarios de Washington han presionado a la Cámara baja para una votación antes de fines de noviembre, aunque un importante líder laboral afirmó este mes que fracasaría se votaba antes del feriado de Acción de Gracias del 28 de noviembre.

El actual TLCAN mueve más de 1.2 billones de dólares de comercio mutuo entre los tres países y Trump ve el reemplazo de este acuerdo como clave dentro de su agenda comercial en medio de su camino a la reelección el próximo año.

“No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté actuando más rápido en relación al T-MEC. Su gente lo quiere, pero no saben por qué no lo ha sometido a una votación bipartidista. ¡Se está tardando mucho!”, dijo Trump en Twitter.

Can’t believe that Nervous Nancy Pelosi isn’t moving faster on USMCA. Her people want it, they don’t know why she isn’t putting it up for a bipartisan vote. Taking too long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019