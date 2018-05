Trump dice que acuerdo comercial EU-China necesita ‘estructura diferente’

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el miércoles una señal sobre una nueva dirección en las conversaciones de comercio entre su país y China, al decir que el actual camino lucía “demasiado difícil de hacer” y que cualquier posible acuerdo necesita “una estructura diferente”.

En una publicación en Twitter, Trump citó dificultades como la verificación, pero no dio otros detalles sobre lo que él o su administración estaba buscando en las actuales negociaciones.

Our Trade Deal with China is moving along nicely, but in the end we will probably have to use a different structure in that this will be too hard to get done and to verify results after completion.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2018