Trump llama ‘malcriado’ a México en evento privado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “malcriado” a México en un evento privado en el que habló mal de los principales socios comerciales de su país y se presumió como un gran mandatario que ha logrado más cosas que sus antecesores.

El gobernante acudió a Missouri para una reunión de recaudación de fondos para Josh Hawley, candidato republicano al Senado y dio un discurso de 30 minutos en el cual se quejó del mal trato que –según él– ha recibido su país en el comercio con otras naciones y lanzó críticas a los “globalistas del libre comercio”,

Trump tocó el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y reiteró su idea de salirse de él.

“El mejor acuerdo es terminarlo y hacer un nuevo acuerdo”, afirmó, de acuerdo con el diario The Washington Post, que tuvo acceso a un audio del discurso.

En ese punto, el mandatario criticó a sus socios y dijo que México es “malcriado” y que Canadá ha sido más listo que Estados Unidos.

Trump presumió también que en una conversación con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, criticó el déficit comercial en contra de la economía estadounidense, sin saber los datos reales.

“Trudeau vino a verme. Él es un buen tipo. Dijo ‘no, no, no tenemos déficit comercial con ustedes, no tenemos ninguno. Donald, por favor’”, narró Trump con una imitación del canadiense.

“Él es orgulloso y yo le dije ‘estás mal, Justin, sí lo estás’. Yo ni siquiera sabía, no tenía idea. Sólo dije ‘tú estás mal'”, agregó.

Tras el diferendo, siguió contando Trump, los mandatarios enviaron a asistentes a revisar el dato y al regresar les dijeron que el estadounidense tenía razón.

“‘Bueno, señor, usted tiene la razón, de hecho. No tenemos déficit, pero eso no incluye la energía y madera… Y cuando lo incluye, perdemos 17 mil millones de dólares al año’. Es increíble”, dijo Trump.

De acuerdo con The Washington Post, la oficina del representante comercial de Estados Unidos reporta un superávit a favor de su país en el comercio con Canadá.

En el discurso de ayer, Trump también habló mal de la Unión Europea, China, Japón y Corea del Sur, así como de la Organización Mundial de Comercio (OMC); además, se ufanó de la próxima reunión que tendrá con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y aseguró que logrará llegar a acuerdos con él.