Trump retiraría ayuda a palestinos si no aceptan la paz con Israel

Reuters. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes con retirar ayuda futura a los palestinos, a quienes acusó de “no querer más” una negociación de paz con Israel.

En su cuenta de Twitter, el mandatario republicano dijo que Washington le da a los palestinos “CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES al año y no lo aprecian o lo respetan. No quieren negociar un tratado de paz con Israel … si los palestinos no quieren negociar la paz, por qué deberíamos hacer estos gigantescos pagos en el futuro?”.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018