Nada podrá detener el avance del turismo en México con la 4T: Torruco

La noche del 30 de septiembre de 2024, Miguel Torruco Marqués quiere hacer historia. Y es que el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) aspira a ser el segundo secretario del ramo en terminar en su totalidad un sexenio en la Administración Federal y mostrar que, pese a las críticas en el sector, la derrama económica puede pesar más en el balance del ministerio a su cargo.

“…La potencialidad se mide en el aspecto económico. Entonces, todo depende de cómo se quiera manejar la estadística”, dice, en entrevista con Forbes México, el secretario de Turismo Federal.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes Centroamérica

El ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales de enero a diciembre de 2022 fue de 26,347 millones de dólares (mdd), lo que representa un incremento del 17.9% respecto a las divisas obtenidas en el mismo periodo de 2019, cuando se captaron 22,354 mdd, previo a la contingencia por Covid-19 declarada en 2020 y que derrumbó las cifras del sector en el mundo entero.

Este 2023, el funcionario público espera que se puedan alcanzar los 31,000 mdd en lo que se refiere a la captación de divisas, para demostrar el potencial que tiene la actividad turística del país, lo cual se encuentra asociado al cumplimiento de los programas de infraestructura contemplados en la dependencia que encabeza.

Hoteles en Playa del Carmen, Quintana Roo. Foto: Alisa Matthews / Unsplash.

A pesar de las críticas por la desaparición del Consejo de Promoción Turística y los temores que despierta la inseguridad en el país, el funcionario se muestra confiado en que nada podrá detener el avance del turismo en este gobierno.

Desde las oficinas de Sectur, en el barrio de Polanco, en la Ciudad de México, Torruco Marqués revela cómo afrontó la pandemia de coronavirus y sus razones para que, cuando concluya el sexenio, pueda decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador: “¡Gracias y misión cumplida!”.

¿CUÁLES SON LOS LOGROS DE SU ADMINISTRACIÓN?

Ya se empiezan a ver, tan sólo con el resultado del 2022. Donde se mide la potencialidad es en la captación de divisas, y tuvimos 28,016 mdd, 14% más que en el año 2019 [cuando se alcanzaron 24,573 mdd], una cifra totalmente histórica que supera todos los años anteriores. También se reflejó [el avance del sector turismo] en la confianza del gobierno con la Inversión Extranjera Directa en materia turística, que fue de 3,447 mdd. Estamos hablando de 215% más que en 2019, y cada vez seremos más competitivos.

Miguel Torruco, secretario de Turismo. 16 de marzo de 2023. Foto: © Miriam Sánchez Varela

¿CÓMO VIVIÓ LA DEPENDENCIA A SU CARGO EL RETO DE LA PANDEMIA?

El miércoles 11 de marzo de 2020 fue un cubetazo de agua fría, cuando el secretario general de la OMS declaró el Covid-19 como pandemia. En ese momento, estábamos a 10 días de inaugurar el Tianguis Turístico de Mérida, Yucatán, y había que posponerlo.

Entonces, el presidente de la República da instrucciones al gabinete […] se me queda viendo y dice: “Quiero que te encargues de los protocolos sanitarios del sector turismo, también en coordinación con la Secretaría de Salud, y que sean los primeros protocolos”. Nos coordinamos y, desde luego, invité a los líderes de cámaras y confederaciones especializadas para que todos trabajáramos de la mano. Fuimos el primer país de América Latina con protocolos sanitarios.

Por otro lado, fuimos el único país que innovó con la primera edición del tianguis turístico digital. Hubo más de 1,000 compradores de 61 naciones.

También mantuvimos estrecho contacto con los tour-operadores emisores de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué dio como resultado? Que, en 2020, apareciéramos en forma coyuntural, porque las potencias se van a ir ajustando, del séptimo [de los lugares más visitados del mundo], pasamos al tercer sitio sólo debajo de Francia e Italia. Y, en 2021 la gran sorpresa fue que rebasamos a Italia y nos quedamos en el segundo lugar, debajo de Francia, pero pasamos a la novena posición en captación de divisas, del lugar 17 que traíamos al cierre de 2018, y en el sitio 29 en lugar del 40 en gasto per cápita.

Tianguis Turistico 2023. Ciudad de México. 29 de marzo de 2023. Foto: © Miriam Sánchez

¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, COMO EL CICOTUR, DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC, QUE ADVIERTEN QUE, EN ESTE MOMENTO POSTPANDEMIA, MÉXICO DESCENDERÁ EN MATERIA TURÍSTICA?

Hay que recordar que estábamos en el séptimo lugar [de países más visitados], pero ahí no hay que medir la potencialidad; la potencialidad se mide en el aspecto económico. Entonces, todo depende de cómo se quiera manejar la estadística.

En este sentido, le digo: ¿Por qué Cicotur no habla del reposicionamiento en la captación de divisas? Porque estar en el lugar 17 en captación de divisas y en el 40 en gasto per cápita no era ninguna gracia cuando de 2012 a 2018 había 54,000 millones de pesos de presupuesto asignado y había un Consejo de Promoción Turística con 22 oficinas en el extranjero.

Ahora no hay Consejo, pero tenemos 156 oficinas con las embajadas y los consulados. Entonces, claro que sí, desde luego que entre las potencias estuvimos en la segunda posición, aunque Italia, España, Estados Unidos y China van a lograr estandarizarse en las posiciones que tenían. Pero una vez más, ¿por qué no se hace una estadística de reposicionamiento? Porque hay que recordar que hemos roto los récords en captación de divisas, en Inversión Extranjera Directa en materia de turismo, y hemos roto todos los récords en materia de tianguis turístico.

Foto: EFE/Iván Villanueva

¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA DE LA SECTUR PARA ESTE AÑO Y PARA 2024?

Vienen muy buenos tiempos. Este año vamos a superar los 31,000 millones de dólares en captación de divisas, que es donde se mide la potencialidad turística de una nación, y estamos comprometidos a cerrar todos los programas de infraestructura que están vinculados con la actividad.

En 2024, trabajaremos con los programas sustantivos para estar en el cambio el 30 de septiembre de 2024. Esa noche, en lo particular, le habré de decir al presidente de la República: “¡Gracias, jefe! ¡Gracias, presidente, por haberme hecho la gran distinción de formar parte de la Cuarta Transformación, que lograra uno de mis grandes sueños: ser el primer egresado de Turismo al frente de Sectur, y poder dejar un país reposicionado!

Hay que recordar que, al cierre de 2018, estábamos en el lugar 40 en gasto per cápita. Quiere decir que había 39 naciones cuyos gobiernos y sector privado tuvieron mayor capacidad y creatividad para concebir nuevos productos turísticos que respondieran a un consumidor cada vez más exigente y, sobre todo, informado… Y esa noche del 30 de septiembre del año entrante, le diré al presidente: “¡Gracias! y ¡Misión cumplida!”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

USTED SIEMPRE HABLABA DE SU INTERÉS POR DESARROLLARSE COMO SECRETARIO. EN ESTE MOMENTO, ¿CÓMO SE SIENTE COMO PROFESIONAL Y COMO PERSONA?

Me siento feliz. Todo lo que planeé en mi vida se ha logrado. En el aspecto académico, a los 25 años puse mi universidad. Y ésta llegó a trascender como una de las instituciones líderes.

En el caso de la administración pública, yo había sido (tuve el honor de serlo) director general de Normatividad y Capacitación, con Antonio Enríquez Savignac, el único secretario de Turismo que ha terminado un sexenio. Yo aspiro a ser el segundo.

La invitación a ser secretario de Turismo se me hizo desde el año 2012, cuando el hoy presidente [y entonces candidato] López Obrador dio a conocer su gabinete. Para un servidor fue, además de un honor, un enorme reto, porque me tocó ser el secretario de Turismo en el momento más crítico, más difícil que se recuerde en la historia del turismo de México desde la Segunda Guerra Mundial. Pero me gustan los retos; y de los retos… y, sobre todo, de los problemas… es donde crecen las iniciativas y, especialmente, las innovaciones.

¿QUÉ FALTARÍA TODAVÍA POR HACER EN EL SECTOR TURISMO Y CUÁLES RETOS SON LOS QUE VE AÚN VIGENTES?

Siempre, conforme hay más tiempo, hay más acciones; pero, en este momento, lo que se vaya a lograr va a ser trascendente porque es el sexenio en el que más se ha invertido en materia turística en los últimos 60 años.

Foto: Freepik

¿LA INSEGURIDAD ES UNA PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR?

En materia de las alertas [de viaje], ya estuve en Washington, estuve en Ottawa, estuve en Berlín y en Londres hablando con los responsables de la elaboración de esas alertas [que son advertencias de seguridad para visitantes extranjeros]. Les hice el comentario y mi humilde sugerencia de que no generalizaran, porque muchas ciudades y capitales tienen el nombre del estado. Sin embargo, la inseguridad no ha afectado el turismo; el turismo sigue fluyendo.

SI TUVIERA UN CONSEJO PARA SU SUCESOR, ¿CUÁL SERÍA?

Los consejos se los di a mis colaboradores. Todos son especialistas en la materia. Y ahora, a quien me vaya a sustituir sólo le desearé el mejor de los éxitos para seguir consolidando esta bella actividad turística.

¿QUÉ HA APRENDIDO COMO SECRETARIO DE TURISMO EN EL GOBIERNO FEDERAL?

A conocer más mi país y amarlo más, y ver que andaba por mal camino con administraciones corruptas, con administraciones que atendían los intereses ajenos y no los del mexicano.