TÜV Rheinland no certificó la obra civil de la Línea 12 del Metro

Frente al desplome de uno de los tramos elevados de la Línea 12 del Sistema Colectivo de Transporte Metro en la Ciudad de México, la empresa alemana TÜV Rheinland asegura que no participó en actividades de esta infraestructura, sino de las vías e ingeniería.

“TÜV Rheinland realizó en su momento actividades no relacionadas con la infraestructura del tramo elevado ni con la resistencia estructural de la construcción existente. TÜV Rheinland supervisó el desarrollo de las medidas de mejora para remediar los problemas técnicos de la ingeniería de sistemas, en la interfaz entre el material rodante y la tecnología de las vías, en la línea 12 del metro de Ciudad de México, completando los servicios en mayo de 2016”, asegura la empresa en un posicionamiento recibido por Forbes México.

“TÜV Rheinland no certificó la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México en 2012 y no otorgó un certificado de seguridad en ese momento”, asegura la empresa en una alerta a los medios de comunicación.

La firma alemana aclara que no fue hasta finales de 2014 cuando realizó, por primera vez, una inspección para la rehabilitación del viaducto para las medidas de mitigación del riesgo de descarrilamiento. “Hay que aclarar además que una línea ferroviaria se evalúa en su totalidad para poder llegar a una posible certificación, y este no fue el caso de nuestra participación”, dijo.

Lee: La empresa que garantizará que Línea 12 no vuelva a fallar

“La posición de TÜV Rheinland es que nuestra participación en cualquier proyecto ferroviario, y hemos insistido en ello, debe darse desde la concepción del proyecto para tener una mayor probabilidad de lograr la certificación. Somos un organismo de tercera parte con acreditación tipo A, tanto a nivel local como internacional, lo que implica una independencia e imparcialidad que genera confianza al usuario”. Dice.

Asimismo aclara que no participará en las investigaciones externas sobre el incidente ocurrido este lunes 3 de mayo en la Línea 12 del Metro. “TÜV Rheinland no participará en ninguna evaluación pericial del trágico accidente del 3 de mayo de 2021, ya que TUV Rheinland no es una autoridad competente en materia de obras civiles.”

Foto: © Luis Cortés / Reuters 3 de mayo de 2021

Esta es una historia en desarrollo…