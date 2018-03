Unión Europea y Japón presionan por exenciones a aranceles de EU

Reuters.- La Unión Europea y Japón exhortaron este sábado a Estados Unidos a concederles exenciones en los aranceles sobre las importaciones de metales del país norteamericano; además, Tokio hizo un llamado a mostrar “un comportamiento calmado” en una disputa que amenaza con desencadenar una guerra comercial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden para establecer aranceles de importación del 25% para el acero y del 10% para el aluminio, que entraría en vigor en 15 días. Pero eximió a Canadá y México y ofreció la posibilidad de excluir a otros aliados.

Tras reunirse con el enviado comercial estadounidense Robert Lighthizer en Bruselas, funcionarios japoneses y de la UE dijeron que las conversaciones continuarían.

La jefa de comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, describió la charla con Lighthizer como “franca”, aunque dijo que no había claridad sobre el eventual procedimiento de exención. Las conversaciones continuarán la próxima semana, afirmó.

“En calidad de socio cercano de Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, la Unión Europea debe ser excluida de las medidas anunciadas”, tuiteó la funcionaria después de la reunión. “Sin embargo, no hay claridad inmediata sobre el procedimiento exacto de exención de Estados Unidos, por lo que las discusiones continuarán la próxima semana”, añadió.

