Unicef envía carta con seis puntos a los candidatos a la presidencia

El Consejo Consultivo de UNICEF en México levantó la mano y se unió a todos aquellos que se promulgan en contra de cualquier política migratoria que represente una violación directa o indirecta a los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.

“Ante esta realidad, este Consejo Consultivo se suma al llamado que ha hecho UNICEF México, para que durante sus campañas, así como en todas sus acciones públicas, sea cual sea el resultado electoral el próximo 1º de julio, los candidatos a la presidencia y a ocupar un cargo público, asuman un compromiso para contribuir a la construcción de un México donde la Niñez y la Adolescencia puedan ejercer sus derechos y desarrollarse integralmente, exigiendo que este compromiso sea cumplido hasta el último día del mandato de la próxima administración del país”, detalló.

En el documento, señaló que las condiciones en que viven las niñas, niños y adolescentes en México son dramáticas. Más de la mitad, es decir, 21 millones viven en pobreza.

“Sólo 19 de cada 100 son considerados como no pobres y no vulnerables: 4 millones de ellos no asisten a la escuela, y prácticamente 2.5 millones trabajan, de los cuales, 2.21 millones lo hacen en ocupaciones no permitidas para su edad”, señaló.

En su comunicado, el Consejo Consultivo de UNICEF compartió seis puntos:

Avanzar hacia una política nacional para la primera infancia, que contemple la articulación de la protección social a los niños y niñas de 0 a 5 años (12 millones en la actualidad), quienes tienen el menor nivel de desarrollo humano y se encuentran en mayor pobreza entre la población infantil.

Desarrollar e implementar una estrategia nacional integral para la erradicación de todas las formas de malnutrición infantil, con el fin de abatir los indicadores que colocan al país en el primer lugar mundial en obesidad infantil, conviviendo con problemas de desnutrición crónica (13% de los menores de 5 años la padece).

Asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la escuela ofreciendo una educación culturalmente pertinente, que involucre a los padres y madres, y proporcionar a los maestros las herramientas adecuadas. Actualmente más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, y la mitad de quienes cursan 6º de primaria obtienen los resultados más bajos en lenguaje y comunicación.

Poner fin a toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Implementar una política nacional de prevención de la violencia contra la niñez y garantizar el pleno funcionamiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para restituir sus derechos cuando son vulnerados. Se requiere asignar un presupuesto óptimo, que es aproximadamente de sólo 57 pesos al año por cada niño afectado, y dotar a estas instancias con el personal multidisciplinario capacitado y suficiente para la atención de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de la violencia.

Garantizar la protección y el acceso de sus derechos a la niñez migrante, especialmente mediante alternativas diferentes a la detención. Durante 2017 las autoridades migratorias detuvieron en México a 18,300 niños, niñas y adolescentes migrantes, 40% de los cuales viajaban sin la compañía de un adulto.