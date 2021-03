La pandemia de Covid-19 trajo consecuencias no sólo en áreas de salud y economía, también dejó lecciones a los emprendedores, como la unidad, la cual les ha servido para mantenerse vigentes en el mercado.

Yanalteh Solís Tovar, fundadora de Piñata2go, comentó que al comenzar la pandemia, sus ventas de piñatas bajaron pese a que las puso en todas las plataformas digitales y empezó a recibir pagos con tarjetas de banco.

“No es un producto que ahorita se venda si no hay fiestas. Esa fue la desventaja que por más que me metió en línea, las ventas no incrementaron. Luego tratamos de ver si hacíamos piñatas personalizadas, pero el costo beneficio era mala idea. De plano tuve que migrar 90 grados (…) Vender totalmente productos diferentes y entrar en un mundo que desconocía”, dijo.

Mencionó que por esto hizo una alianza con compañía que se dedica a la papelería, y ahora está unión tiene 200 empleados y se han aliado otras empresas.

“Algo que nos enseñó esta pandemia es que solos no somos nada”, dijo la empresaria, quien llamó a hacer alianzas.

Por otra parte, Manolo Ablanedo, director de Comunicación, Marketing y Alianzas en Grupo Fisher’s, comentó que la unidad “es lo más importante”.

Relató que en febrero pasado lanzó un movimiento llamado “Abrir o morir” para unir a la industria. Este consistió en que los restaurantes abrieran el 11 de febrero uno de sus locales sin permiso de las autoridades, pues estaban apunto de quebrar.

“En Fisher’s estábamos haciendo un esfuerzo titánico por mantener la nómina. Fue un reto impresionante”, comentó.

Señaló que este movimiento impulsó a que las autoridades de la CDMX conformaran mesas de diálogo con los restauranteros. Tras esto, cada miércoles se reunieron y lograron que tuvieran permisos de abrir al aire libre.

Además, comentó que la organización que representa hizo un plan de las tres “S”: salud, en donde la salud de los trabajadores de esta cadena es importante; sobrevivir, encontrar alternativas para que estos restaurantes continúen, y $ (dinero), que todos los empleados reciban su salario.

“Me ha enseñado mucho esta pandemia y a disfrutar lo bueno y malo porque todo pasa”, dijo Manolo Ablanedo.

Mencionó que si bien Fisher’s busca evolucionar en temas tecnológicos para estar cerca de su clientes como la creación de una aplicación; sin embargo, dijo que lo digital nunca va a remplazar el contacto.

“Lo digital llegó para quedarse y se nos adelantó con esto (la pandemia)”, mencionó.

Luis Valentino, CEO de Abeja Reyna, comentó a su vez que ante la pandemia por Covid-19, diseñaron una estrategia llamada “Cuidarnos” basada en tres criterios, a lo que se sumó el tema digital.

“Diseñamos una estrategia a la que llamamos cuidarnos, que era tres cosas: estar con nuestro cliente, pero a distancia; ser más precavidos con las finanzas, y ser innovadores y hasta agresivos en la venta”.

Mencionó que el reto es descubrir cómo convertir la experiencia del cliente por medio de pedidos en línea, pues dijo que detrás de todo hay humanos.

