Cuando Justin Jin puso en marcha la empresa digital Poybo Media, a finales de 2020, estableció sus operaciones en un lugar que le facilitaba trabajar en línea a altas horas de la noche: su dormitorio.

En ese entonces sólo tenía 13 años y estaba en su primer año de instituto.

Todo comenzó cuando Jin acudió a foros de Internet, su primer momento de notoriedad fue aparecer en el stream de un influencer, y el siguiente, una acusación de trampas en videojuegos. Eso empujó a los primeros cientos de suscriptores al canal de YouTube de Minecraft de Jin, 50mMidas.

“Era una cosa pequeña en la que estaba trabajando”, dice Jin. Entonces recibió su primer cheque de mil dólares de YouTube. “Fue cuando surgió la idea de montar un negocio”, añade, y señala que ese fue el capital inicial de Poybo Media. Jin vio posibilidades en los contenidos, la apasionada comunidad y el impacto.

Según los padres de Jin, él siempre ha sido emprendedor. Durante meses no supieron en qué andaba su hijo.

“Siempre ha sido creativo de forma independiente”, afirma su padre, quien trabaja en consultoría de inmigración. “Es genial, pero puede provocar mucho estrés”.

A pesar de todo, Jin empezó a buscar personas, todas de la generación Z, para crear más páginas en las redes sociales. En otoño de 2021, Jin tomó las riendas como CEO. Al principio no se pagaba a nadie.

“No obtuvimos muchas visitas durante los tres primeros meses, porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y nadie lo conocía todavía, pero luego llegamos al primer video con un millón de visitas”, explica Jin. Desde entonces, la estrategia nativa de Poybo Media ha ido ganando cuota de mercado en el sector de los medios digitales. Ahora tienen miles de millones de espectadores, y los ingresos de la empresa rondan los 0,25 millones de dólares, según el International Business Times.

Jin se ha hecho un nombre explorando las formas en que la información se difunde en Internet, convirtiendo una pasión en una serie de negocios lucrativos que están incitando a la gente de la industria de los medios de comunicación a replantearse la forma en que distribuyen contenidos, especialmente en línea. La Generación Z es muy cambiante, así que no hay que tomarlos a la ligera como la próxima ola de consumidores con un enorme poder adquisitivo.

Jin también creó The Vach, una editorial de noticias en línea, para responder a esta necesidad. “La actualidad lleva más tiempo consumirla y es más difícil de entender; a veces es aburrida, pero todo el mundo debería estar informado”, explica.

Definitivamente, los Gen-Zers quieren ganar dinero, y el 88% de ellos cree que los servicios de inteligencia artificial también ayudarán. Para mantenerse al día de las tendencias del mercado, muchos recurren a servicios como Quantum AI para optimizar las decisiones de inversión por una fracción del coste. “El papel del asesoramiento financiero, la educación y la orientación nunca ha sido tan importante como ahora que la Generación-Z busca activos alternativos más allá de las acciones tradicionales”, afirma James Tyler, director financiero de Market Insider.

Jin también añade que las marcas deberían invertir en conectar con la Generación Z. “Para atraer a nuestra generación, es posible que las marcas quieran adoptar estrategias que resuenen con la Gen-Z, como contenidos atractivos y compartibles”.

Poybo Media tiene sus defectos. Sus cuentas de Instagram se centran sobre todo en hombres heterosexuales. Pero el año que viene, Jin dice que planea aprovechar el impulso de la empresa para ampliar su cartera y entregar las submarcas a un liderazgo más diverso.

“Es importante que seamos capaces de relacionarnos con todo el mundo”, afirma Jin. Un empleado anónimo a tiempo parcial de la empresa también dijo que Jin compensa con poco a algunos productores. “Para mantener los costes bajos a escala masiva, mucha gente del equipo trabaja por cuenta propia”, explica. “Pero siempre me aseguro de que todo el mundo esté de acuerdo con lo que se le paga”.

“¿Qué consejo darías a los jóvenes aspirantes a emprendedores de hoy?”, le preguntamos hacia el final de la entrevista: “Averiguar lo que importa y lo que no”, dijo.

“Tampoco está de más que me encante mi empresa y esto sea lo que más me apasiona. Esto me divierte. La escuela se parece más al trabajo. Dirigir mi empresa no me parece trabajo”.

Los contenidos suscritos como “Content” son responsabilidad exclusiva de las marcas y sus voceros o agentes, y son independientes a la postura y línea editorial de Forbes México.