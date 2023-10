Empresa de juegos blockchain liderada por un ‘alumno’ de HBO Digital obtiene financiación de 20 mdd

Neon Machine, una empresa de juegos blockchain creada por un ex ejecutivo de HBO, anunció hoy el cierre de su Serie A de 20 millones de dólares (mdd), cuya ronda fue liderada por Polychain Capital, con la participación de Griffin Gaming Partners, Franklin Templeton, Brevan Howard Digital y otros.

Ha sido un mercado cada vez más difícil para la recaudación de fondos criptográficos en las primeras etapas. Según Pitchbook y Messari, se han invertido alrededor de 7,000 millones de dólares en empresas de criptomonedas en los primeros nueve meses del año, una caída del 65% con respecto al período correspondiente del año pasado. Se trata de los niveles más bajos de financiación trimestral desde el cuarto trimestre de 2020, según Messari.

El “historial de Shrapnel en la entrega constante de contenido de prelanzamiento excepcional y demostraciones jugables, y su capacidad para fomentar una comunidad apasionada desde la ronda inicial los distingue”. Josh Rosenthal, socio principal de Polychain Capital, dijo a Forbes en un comunicado enviado por correo electrónico. Polychain también fue inversor en la ronda inicial de 10.5 millones de dólares de la compañía, que se cerró en noviembre de 2021.

Pero los altos valores de producción del juego hicieron que fuera relativamente fácil encontrar inversores interesados en la empresa, dice Mark Long, director ejecutivo de Shrapnel y ex director de productos digitales de HBO, donde lideró una incursión en el entretenimiento interactivo. Otros juegos llamados Web3 que utilizaban tecnologías descentralizadas como blockchain, “han sido este tipo de esquemas Ponzi atroces que en realidad ni siquiera son juegos. Somos uno de los pocos proyectos premium en esta categoría”.

Los fondos recaudados ayudarán a expandir Shrapnel, el juego debut de la compañía. El videojuego de disparos en primera persona basado en blockchain permite a los usuarios crear y poseer activos dentro del juego, como máscaras de avatar, armas e incluso sus propios mapas. El juego se basa en la cadena de bloques Avalanche.

Se utilizará la tecnología Blockchain para realizar un seguimiento de las compras de juegos, que podrán realizarse en criptomonedas y dólares. Long dice que los jugadores no necesitarán una billetera de criptomonedas para jugar, pero pueden conectar una externa, como las de Metamask o Ledger, para tener autocustodia de sus activos.

Las compras en dólares son una necesidad empresarial. “Simplemente no hay suficientes jugadores de Web3 en el mundo para sostener una franquicia de juegos importante como la nuestra”, dice Long. Los jugadores podrán jugar Shrapnel sin interactuar con blockchain a través de una versión gratuita.

El uso de blockchains ha sido un tema divisivo en la industria del juego, y los principales editores, como el proveedor de Minecraft Mojang Studios, dijeron que no apoyarían su uso para tokens no fungibles en el juego. “A los jugadores se les vendió la idea de que las cosas que compren serán interoperables entre juegos. Y eso no es cierto”, dice Long.

Creados por veteranos de la industria, los gráficos han sido un foco central para el equipo antes del lanzamiento del juego.

“La conclusión es que tiene que ser un juego divertido, nada más importa”. dice Largo.

Actualmente, la compañía ofrece acceso anticipado a su juego mediante la venta de “paquetes de extracción” que contienen personajes y equipo a precios que oscilan entre 19,99 y 99,99 dólares. El acceso gratuito al juego está previsto para la segunda mitad de 2024, según Long.

Actualización: este artículo se actualizó el 25 de octubre para corregir un error de la compañía sobre el momento del lanzamiento previsto de la versión gratuita de Shrapnel.

