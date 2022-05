Vendrá comisión de EU para negociar participación de todos los países en Cumbre de las Américas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que una delegación de Estados Unidos acudirá a Palacio Nacional el próximo miércoles para abordar la participación de todos los países del continente en la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en junio en Los Ángeles.

Este día, el canciller Marcelo Ebrard sostendrá una comunicación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, para tratar los detalles de este encuentro, detalló el mandatario federal en conferencia de prensa.

Hace unos días, el tabasqueño amagó con no asistir al encuentro, si la administración de Joe Biden decidía excluir a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua por considerar que no respetan la democracia y los derechos humanos.

“El miércoles viene una comisión de los organizadores de la Cumbre. Los vamos a recibir con mucho gusto y vamos a exponer por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, inaugurar una nueva etapa en los países de América”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

“De modo que esperamos y no hay que confrontarnos, vamos a esperar y si no se logra que de todas maneras nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de que haya esta unidad de todos”, dijo AMLO.

A la protesta del presidente López Obrador ante una eventual exclusión de países, se han sumado los presidentes de Honduras, Bolivia y Argentina, quienes han pedido que se invite a todos los dignatarios del continente, lo mismo la canciller de Chile.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que la administración Biden aún no determina qué países intervendrán en la Cumbre de las Américas, pues no se han girado las invitaciones.

