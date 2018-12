Virgin Galactic celebra con éxito primer vuelo espacial tripulado

En Mojave, California, se hizo historia y de un sueño largamente anticipado, una realidad, ya que el SpaceShipTwo de Virgin Galactic, el VSS Unity, aterrizó de su primer vuelo espacial satisfactoriamente para un caluroso encuentro con el magnate Richard Branson y los equipos de Virgin Galactic y The Spaceship Company.

No sólo fue este el primer vuelo espacial lanzado desde suelo estadounidense desde la última misión del Transbordador espacial en 2011, sino la primera vez que un vehículo tripulado construido para el servicio comercial de pasajeros ha alcanzado el espacio.

Victory roll for SpaceShipTwo. Planned test point and mission accomplished pic.twitter.com/3dI1fipoCW — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 13, 2018 PUBLICIDAD

SpaceShipTwo landing after a trip to space. pic.twitter.com/anC8hqwQtR — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 13, 2018

El logro histórico ha sido reconocido por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que anunció que a principios del próximo año presentarán a los pilotos Mark “Forger” Stucky y Frederick “CJ” Sturckow con las alas de astronautas comerciales de la FAA en una ceremonia en Washington DC. CJ, como piloto de transbordador espacial cuatro veces, se convertirá en la única persona que ha sido galardonada con las alas de la NASA y la FAA.

También ha sido reconocido el esfuerzo de estos equipos por el Programa de Oportunidades de Vuelo de la NASA, que realizó cuatro experimentos de ciencia y tecnología espacial en el VSS Unity, lo que hizo que este vuelo de Virgin Galactic sea el primero.

El espectacular vuelo espacial, que fue presenciado por una gran multitud de personal y sus familias, así como por invitados especiales y medios de comunicación, vio una quema planificada de 60 segundos que impulsó al VSS Unity a casi tres veces la velocidad del sonido y a un apogeo de 51.4 millas.

Cuando VSS Unity se deslizó hacia arriba a través del cielo negro y hacia el espacio, Virgin Galactic Mission Control confirmó la noticia y felicitó a los dos pilotos astronautas: “Unity, Welcome to the Space”.

Después de un reingreso supersónico a Mach 2.5 en la atmósfera, que utilizó la configuración de “suavización” única del Unity, los pilotos guiaron a la nave espacial hacia un suave aterrizaje en la pista y a una emocional bienvenida.

A heroes welcome for our astronuats Mark 'Forger' Stucky and CJ Sturckow! pic.twitter.com/zE0E4iig0Y — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 13, 2018

Al comentar desde la línea de vuelo, Richard Branson dijo: “Muchos de ustedes saben lo importante que es para mí el sueño del viaje espacial. Desde que miré los desembarcos de la luna cuando era niño, admiré los cielos con asombro. Comenzamos Virgin hace casi 50 años soñando en grande y amando un desafío. Hoy, cuando me encontraba entre un grupo verdaderamente notable de personas con nuestros ojos en las estrellas, vimos nuestro mayor sueño y el desafío más difícil hasta la fecha, cumplido. Fue un sentimiento indescriptible: alegría, alivio, euforia y anticipación por lo que está por venir.

“Por primera vez en la historia, una nave espacial tripulada, construida para transportar pasajeros privados, llegó al espacio. Completamos nuestro primer vuelo de generación de ingresos y nuestros pilotos obtuvieron sus Alas de astronauta comercial. Hoy, hemos demostrado que Virgin Galactic realmente puede abrir espacio para cambiar el mundo para siempre. Ahora continuaremos con la parte restante de nuestro programa de pruebas de vuelo, que verá cómo el motor del cohete se quema durante más tiempo y VSS Unity vuela aún más rápido y más alto para dar a miles de astronautas privados una experiencia que brinda una nueva perspectiva planetaria a nuestra relación. Con la tierra y el cosmos. Este es un día trascendental y no podría estar más orgulloso de nuestros equipos que juntos han abierto un nuevo capítulo de exploración espacial”.

Today, for the first time in history, a crewed spaceship built to carry private, paying passengers reached space https://t.co/B17Fc3l7HI @virgingalactic @thespaceshipco pic.twitter.com/R0cgkp95g6 — Richard Branson (@richardbranson) December 13, 2018

George Whitesides, CEO de Virgin Galactic y The Spaceship Company, dijo: “Lo que presenciamos hoy es una evidencia más convincente de que el espacio comercial se convertirá en una de las industrias definitorias del siglo XXI. Los vehículos reutilizables construidos y operados por compañías privadas están a punto de transformar nuestra vida comercial y personal en formas que aún son difíciles de imaginar. Se están creando nuevas empresas que serán enormemente valiosas, al tiempo que permitirán a la humanidad gestionar mejor algunos de sus mayores retos futuros. Hoy fue un logro notable provocado por la habilidad, la dedicación y el apoyo de nuestros accionistas, personal, clientes, socios y muchas otras partes interesadas. Extendemos nuestras felicitaciones y agradecimientos a todos y cada uno de ellos”.

